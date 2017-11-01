Законность и контроль

Депутаты ЗС ПК заслушали доклад прокурора, увеличили ряд соцвыплат и одобрили изменение границ Фокино

На октябрьском заседании Законодательного Собрания Приморья, которое предшествует началу обсуждения проекта краевого бюджета на 2018 год, парламентарии вместе с прокурором Приморья Сергеем БЕССЧАСНЫМ обсудили направления, требующие повышенного внимания.

Кроме того, значительную долю в повестке заседания по традиции занимали социальные вопросы: принятые депутатами решения касаются десятков тысяч пенсионеров, работников социальной сферы, а также маломобильных граждан.

Курс прежний - социальный

Доклад прокурора Приморского края, посвященный исполнению государством своих обязательств перед гражданами, а также ответы на вопросы депутатов стали уже привычным форматом сотрудничества ЗС ПК и прокуратуры. Ежегодно перед началом рассмотрения проекта бюджета Приморья краевой прокурор и законодатели вместе обсуждают подходы к формированию главного финансового документа и его исполнению.

- Обеспечение принципов законности и эффективности при проектировании бюджетных показателей является одним из главных условий построения сильного и благополучного общества, предотвращения финансовых потерь, а также защиты интересов граждан. Важно обеспечить социальную направленность бюджета. Адресная поддержка должна обязательно «найти» каждого, кто в ней нуждается, - подчеркнул прокурор Приморья.

Депутаты согласились с тезисом Сергея Бессчасного о необходимости расширить функции Законодательного Собрания по контролю за исполнением государственных программ Приморского края и работой краевых предприятий. Кроме того, парламентарии обратили внимание прокурора на важные для их избирателей вопросы. Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС заявил о необходимости усилить борьбу с распространением наркотиков среди несовершеннолетних, а его коллега по комитету Сергей СЛЕПЧЕНКО поставил вопрос о соблюдении сроков выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах. Темой вопроса депутата Сергея ИЩЕНКО стали многочисленные обращения граждан о необходимости решить вопрос с бесплатным питанием школьников младших классов, а Алексей КОЗИЦКИЙ выразил обеспокоенность тем, как проходили общественные слушания по новому Генплану Владивостока.

Кроме того, прокурор Приморского края отметил положительный эффект от решений, принятых новым созывом ЗС по итогам аналогичной встречи в конце 2016 года. Парламентариям и надзорному органу удалось добиться улучшения ситуации со строительством Приморского онкодиспансера, увеличения финансирования питания воспитанников организаций с круглосуточным пребыванием детей, а также законодательно закрепить вопросы профилактики правонарушений.

- Наша общая задача - защита интересов приморцев и повышение качества их жизни. Надеюсь, мы продолжим работать в этом направлении, - подытожил доклад прокурора края председатель ЗС ПК Александр РОЛИК.

Индексация и адаптация

Главным в блоке социальных вопросов октябрьской сессии стало повышение прожиточного минимума пенсионеров региона. Законопроект, одобренный депутатами ЗС, устанавливает величину прожиточного минимума на 2018 год в размере 9151 рубль. Повышение составит 2,1 процента.

- Это выше общероссийского показателя, который в настоящее время составляет 8540 рублей. Помимо этого, в Приморье будет повышены нормативы на учебные расходы в детских садах и заработная плата воспитателей, - уточнил председатель краевого парламента Александр Ролик.

Напомним, что от величины ежегодно устанавливаемого депутатами прожиточного минимума пенсионера зависит размер доплаты для тех приморцев, чья пенсия до него не дотягивает. Предполагается, что доплату к пенсии в 2018 году будут получать боле 67 тысяч человек, а краевой и федеральный бюджеты выделят на эти цели почти 2 млрд рублей.

Можно сказать, что социальное значение имеют и принятые депутатами поправки в Избирательный кодекс Приморского края, которые закрепляют обязанность избиркомов и органов исполнительной власти содействовать инвалидам в реализации их избирательных прав. Еще один документ, призванный помочь маломобильным гражданам чувствовать себя наравне с остальными, - поправки в закон «Об организации транспортного обслуживания населения в Приморском крае». Они предусматривают, что перевозчики должны обеспечить доступность транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, а также предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на воздушном, водном, железнодорожном и автомобильном транспорте межмуниципального сообщения.

Фокино реформируют

Один из важных вопросов октябрьской сессии был связан с будущим одного из приморских городов - Фокино, который в настоящее время имеет статус закрытого административно-территориального образования. Председатель комитета по экономической политике и собственности Александр КОСТЕНКО сообщил коллегам о планах правительства РФ по преобразованию ЗАТО: из территории города предлагается выделить и включить в состав соседнего Шкотовского района участок площадью 226 га, необходимый для размещения порта.

Соответствующее предложение было направлено правительством РФ для согласования в краевой парламент. Кроме того, уже подготовлен проект указа президента России на этот счет. А 25 октября было соблюдено еще одно необходимое условие - проект постановления о согласовании изменения границ ЗАТО поддержали все присутствующие на заседании Законодательного Собрания депутаты. Как уточнил Александр Костенко, на обороноспособность страны передача земли от Фокино Шкотовскому району не повлияет, поскольку данный участок находится не на землях, используемых для нужд обороны.

Артем СТРОГИН.