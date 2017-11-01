Конфликт в Большом Камне "тушит" прокурор Приморья

Прокурор Приморского края Сергей БАССЧАСНЫЙ может выступить арбитром в противостоянии исполнительной и представительной ветвей власти в Большом Камне. Выступая на днях перед депутатами Законодательного Собрания, глава надзорного органа подчеркнул, что сложившаяся ситуация обозначила проблему несовершенства законодательства, которым воспользовались те, кто не желает уступать власть.

- Правовую позицию мы заняли. Она одну из сторон, безусловно, не устраивает, - подчеркнул Сергей Бессчасный. - Если говорить коротко, то это злоупотребление властью - в том контексте, который пока не имеет уголовно-процессуальной оценки. Это использование несовершенства и лазеек.

Краевой прокурор сообщил, что ситуация находится на его личном контроле, а в ближайшее время он намерен провести встречу со всеми сторонами конфликта.

- Если у меня в режиме «юридической консультации» не получится довести до этих людей необходимость строгого соблюдения норм закона, то мы введем жесткий ежедневный надзор за реализацией полномочий и подключением судебных ограничений в отношении конкретных должностных лиц, - сказал Сергей Бессчасный.

Евгений СИДОРОВ.