Мэр Находки не хочет становиться "английской королевой"

Кадровый вопрос вновь осложняет отношения между главой и депутатами Находкинского городского округа. 18 октября местные депутаты повторно рассмотрели вопросы о порядке представления ежегодного отчета главы Находки и согласования кандидатур на должности заместителей главы и первого замглавы администрации Находкинского городского округа.

Напомним, что противостояние депутатов находкинской гордумы и мэра города Андрея ГОРЕЛОВА длится практически с момента его избрания на должность в начале 2016 года. После сентябрьских перевыборов Думы НГО, в ходе которых особой ротации депутатского корпуса не произошло, депутаты вновь вернулись к идее ограничения полномочий градоначальника.

В конце сентября на одном из первых заседаний депутаты нового созыва Думы НГО приняли поправки в устав Находки, которые обязывают главу города согласовывать с ними кандидатуры первого заместителя и заместителей – без согласования с депутатами назначать людей на эти должности мэр права не имеет. Вносить кандидатуры на утверждение депутатов глава обязан в течение 15 дней с момента возникновения соответствующей вакансии. Для назначения на должность указанную кандидатуру должны поддержать не менее половины от установленной численности депутатов городского парламента. Если кандидат на пост вице-мэра не получил одобрения большинства депутатов, в течение 10 дней глава может внести новую кандидатуру, но не ту, что была отклонена ранее.

Как и следовало ожидать, в начале октября Андрей Горелов наложил вето на документ, по сути, превращающий его в «английскую королеву». Однако депутаты с завидным упорством продолжают попытки повысить собственный политический вес. В ходе очередного заседания Думы Находки 18 октября МПА о порядке согласования кандидатур заместителей главы НГО был принят депутатами в прежней редакции, а вето мэра было преодолено. При этом парламентарии не прислушались к возражениям Андрея Горелова о том, что ограничивать срок подбора кандидатов на вакантные должности не стоит.

Еще одно изменение в устав, также вызвавшее неприятие со стороны нынешнего мэра Находки, касается порядка предоставления и рассмотрения его ежегодного отчета о работе администрации. По этому вопросу депутаты также преодолели вето главы. Впрочем, оба решения были приняты с оговоркой о том, что работа над ними продолжится «до достижения компромисса». (Каким он может быть, когда обе стороны конфликта предлагают взаимоисключающие варианты, стоит лишь догадываться.)

Напомним, что еще в предыдущем созыве Думы, после избрания главой города Андрея Горелова депутаты ставили вопрос о согласовании с ними кандидатур на руководящие посты в городской администрации. Ровно год назад местный депутатский корпус уже требовал от главы согласовывать с ними кандидатуры своих заместителей, а также руководителей муниципальных унитарных предприятий. Позднее депутаты Думы НГО утвердили поправки в городской Устав, прописав в нем норму о том, что в случае досрочного прекращения полномочий главы города, его заключения под стражу или временного отстранения от должности, его полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации Находки, а в случае отсутствия последнего – первый заместитель председателя Думы НГО. Однако Андрей Горелов наложил на эти поправки вето.

Артем СТРОГИН.