Как муниципалитеты Приморья сводят концы с концами, превращаясь в должников

Ноябрь и декабрь по традиции являются временем обсуждения краевого и муниципальных бюджетов на предстоящий год. По мере ухудшения экономической ситуации в стране тема межбюджетных отношений все чаще звучит в коридорах власти. Краевая казна поддерживает города и районы, но в строго определенных пределах. Муниципалитеты Приморья по-разному подходят к необходимости «затянуть пояса» в кризис: одни копят долги, другие сокращают расходы.

Деловая газета «Золотой Рог» изучила основные параметры бюджетов шести крупнейших городов Приморья за последние годы, чтобы понять, на чем экономят муниципалитеты и почему их главы регулярно приезжают просить денег в Законодательное Собрание. В советское время было принято сравнивать экономические показатели с 1913 годом, мы же взяли за основу 2013-й – последний год высоких цен на нефть и хороших отношений с Западом.

Владивосток: должник и донор

Отдельного разговора заслуживает бюджетная ситуация в самом крупном городе Приморья – Владивостоке. На протяжении нескольких лет, вплоть до 2016 года, бюджет краевого центра принимался с дефицитом. В текущем году власти попытались изменить ситуацию, отдав приоритет расходам на завершение текущих проектов, а не на начало новых. Тем не менее по итогам последней корректировки городской казны дефицит есть, хоть и небольшой – всего 45 млн рублей. Кроме того, администрация вынуждена дотировать из бюджета ключевые муниципальные предприятия, такие как «Спецзавод» и «ВПОПАТ», - в противном случае пришлось бы поднимать тарифы на утилизацию мусора и проезд в городских автобусах. Проблемой остается значительный муниципальный долг, который составляет свыше 4 млрд рублей. Основная сумма этой задолженности накопилась в связи с активным участием города в софинансировании различных программ строительства, ремонта дорог, жилья и так далее.

Основными источниками пополнения бюджетов городов Приморья традиционно являются налог на доходы физических лиц (НДФЛ), земельный налог и налог на имущество, а также доходы от приватизации и сдачи в аренду муниципального имущества. Однако основная доля того же НДФЛ, как правило, уходит в краевую казну. Нормативы распределения налога на доходы физических лиц в 2005 году были закреплены на постоянной основе в Бюджетном кодексе РФ: региональные бюджеты изначально получали 70%, а местные – 30%. Однако за 10 лет нормативы отчислений неоднократно менялись в связи с передачей ряда полномочий (здравоохранение, дошкольное образование и т.п.) с муниципального на региональный уровень. Как итог, до муниципальных бюджетов сегодня гарантированно доходит лишь от 2% (в сельских поселениях) до 15% (в городских округах) собираемого налога.

Правда, регионы имеют право пересматривать эти ставки в сторону повышения. Ежегодно при утверждении бюджета Приморья определяется величина дополнительных отчислений от НДФЛ в муниципальные бюджеты, заменяющих часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Причем для каждого муниципалитета этот процент разный: например, Арсеньевский городской округ в 2016 году оставит себе дополнительно 26,77% сборов по НДФЛ (в дополнение к гарантированным законом 15%), в то время как Владивосток – только 6,57%. Наибольший процент дополнительных отчислений среди городских округов – у Дальнегорска (58,32%).

По итогам 2015 года во Владивостоке резко, более чем на 550 млн рублей, сократились поступления по земельному налогу. Его плательщиком перестал быть Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. По НДФЛ город недобрал почти 300 млн рублей, что может говорить о «замораживании» зарплат и других негативных тенденциях на рынке труда.

Возможно, что помочь бюджету Владивостока и других муниципалитетов сможет переход на исчисление налога на имущество исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. Переход начался в 2016 году, но положительного эффекта для муниципальных финансов придется подождать: платить по-новому за свое имущество приморцы начнут только с 2017 года, а кроме того, законодатели предусмотрели пятилетний льготный период – ежегодно платежи должны расти не более чем на 20%.

Досье "Золотого Рога": Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края осуществляется в соответствии с принципом равенства бюджетных прав. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов, направленные на сокращение разницы между «бедными» и «богатыми» территориями, рассчитываются по единой методике, утвержденной краевым законом «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае». Субсидии местным бюджетам распределяются в соответствии с порядками, утвержденными соответствующими госпрограммами Приморского края, а субвенции – в соответствии с законами о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в рамках утвержденных нормативов.

На полномочия и «поддержание штанов»

Непростая ситуация с бюджетом наблюдается практически во всех крупных городах края. Например, в Находке по факту исполнения бюджета в 2014 и 2015 годах образовался дефицит около 300 млн рублей. В последние два-три года собственные доходы муниципалитетов практически не увеличиваются, что вынуждает муниципалитеты сдерживать и рост расходов: покрывать дефицит за счет коммерческих кредитов после декабря 2014-го стало очень тяжело и дорого. К тому же банки часто отказываются кредитовать муниципалитеты даже под очень высокий процент, справедливо опасаясь возможных проблем с возвратом кредита.

Для обеспечения стабильности на территориях могут предоставляться бюджетные кредиты из краевой казны, которые предназначены для покрытия временных кассовых разрывов или частичного покрытия дефицитов муниципальных бюджетов. В 2016 году на эти цели зарезервировано 200 млн рублей, аналогичная сумма заложена в проект бюджета-2017. Ставка по бюджетному кредиту для муниципалов будет вдвое ниже ключевой ставки ЦБ РФ на момент заключения договора.

Однако есть и жесткие ограничения: муниципалитет должен не иметь просроченной задолженности перед краем, а также предоставить гарантии погашения кредита. Срок возврата такого кредита не может превышать трех лет, а предельная сумма кредита привязана к объему собственных доходов местного бюджета.

Впрочем, бюджетный кредит – это, скорее, «чрезвычайное» средство, а главным инструментом финансовой помощи муниципалам остаются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. По данным Портала управления общественными финансами Приморского края, объем таких дотаций в текущем году составляет 894,9 млн рублей на все муниципалитеты Приморья. Среди 11 получателей дотаций лишь два городских округа – Партизанск (187 млн рублей) и Спасск-Дальний (67 млн рублей). Дотации на поддержку мер по сбалансированности бюджетов составят 250 млн рублей.

В 2017 году дотации районам и городским округам составят уже 956,7 млн рублей. Основными получателями станут Партизанский городской округ (200,4 млн рублей), Красноармейский (219,6 млн рублей) и Пожарский (130,6 млн рублей) муниципальные районы. Спасск-Дальний получит 89,2 млн рублей. Дотация бюджету ЗАТО Фокино составит 267,2 млн рублей, а дотации недавно переставшему быть «закрытым» Большому Камню запланированы на уровне 294,5 млн рублей.

Еще более 50 млн рублей потратят на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений. Кстати, проведенное в 2015 году укрупнение городских и сельских поселений в районах края шло как раз под лозунгом экономии средств на содержание управленческого аппарата.

В целом количество разнообразных дотаций, субсидий и субвенций, на которые могут претендовать муниципальные образования, за последние годы заметно возросло. Кроме того, начиная с 2015 года с 30% до 20% снижен процент софинансирования муниципалитетами государственных программ Приморского края. Неудивительно, что публичные просьбы глав некоторых муниципальных образований «подкинуть денег» из краевого бюджета в «Белом доме» называют не иначе как иждивенчеством. Особенно после того, как финансирование учреждений здравоохранения и дошкольного образования, а также ряд других важных полномочий были переданы на уровень региона. В крае «проблемным» муниципалитетам обычно рекомендуют активнее работать по таким направлениям, как легализация трудовых отношений, развитие бизнеса, повышение собираемости налогов. В свою очередь, глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН недавно предложил краевым законодателям пойти на нестандартный шаг и установить налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения на уровне 2%. По его расчетам, эта мера позволит вывести «из тени» более 3 тысяч предпринимателей, а также сформирует условия для создания новых предприятий.

С оглядкой на Путина

Несмотря на непростую ситуацию с наполнением бюджетов, муниципалитеты вынуждены ежегодно увеличивать расходы на выполнение так называемых «майских указов». Весной текущего года на совещании в Кремле Владимир ПУТИН дал понять, что исполнение указов не должно зависеть ни от каких внешних условий и что в 2017 году обозначенные ранее цели должны быть достигнуты. За достижением целевых индикаторов пристально следит Общероссийский народный фронт.

Тем не менее на местах нередко возникают определенные «перегибы». В 2015 году в Приморье в ряде муниципалитетов были зафиксированы случаи нецелевого использования муниципалитетами краевых субвенций на заработную плату работникам образования. Деньги, предназначенные исключительно педагогическим работникам, шли на зарплату вспомогательному персоналу. Это привело к задержкам выплат учителям, после чего край взял расходование направляемых в города и районы субвенций на особый контроль.

- С муниципальным уровнем управления в Приморском крае связан ряд проблем, которые находятся в рамках повестки ОНФ. Все они в той или иной степени касаются исполнения «майских указов». Это в первую очередь проблемы госзакупок, социальный блок и вопросы взаимодействия власти и общества. За последний год мы с коллегами и при помощи наших активистов на местах решали такие проблемы, как ненадлежащие условия работы летних детских лагерей, детсадов и школ – это Владивосток, Спасск-Дальний, Лазовский район, Партизанск. Есть вопросы с капитальным ремонтом и расселением аварийного жилья – это Лесозаводск, Шкотовский район, Надеждинский район. Аналогичны проблемы здравоохранения, в особенности в первичном – поликлиническом – звене, в той или иной степени вопросы есть по большинству территорий. В целом можно говорить о том, что проблем много, но они постепенно решаются, особенно когда мы «долбим» власти неоднократными обращениями и общественными предложениями с привлечением прокуратуры, антимонопольной службы и иных госорганов, - говорит Алексей ТИМЧЕНКО, руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» Приморского регионального штаба ОНФ.

Дырявый кошелек Спасска

Одной из самых проблемных точек на карте Приморья в последние годы остается Спасск-Дальний. Здесь бюджетный кризис начался еще до санкционной войны с Западом и падения цен на нефть. А к концу 2014-го, когда город возглавил экс-глава «Дальэнергосбыта» Вадим МИРОНЕНКО, кредиторская задолженность муниципалитета достигла уже 175 млн руб. В 2016 году задолженность Спасска-Дальнего перед поставщиками услуг, налоговой инспекцией и социальными фондами оценивалась в 400 млн руб., что превышает собственные доходы городского бюджета.

Объем краевых субсидий Спасску за последние три года составил 190 млн рублей. А один из бюджетных кредитов, полученный в конце 2015 года, стал роковым для бывшего сити-менеджера Спасска Вадима Мироненко. Уголовное дело, стоившее ему должности, возбудили после того, как с декабря 2015 по март 2016 года подозреваемый произвел расходование средств, полученных на частичное покрытие бюджетного дефицита в связи с реализацией мер по переселению граждан из аварийного жилого фонда, на цели, не соответствующие условиям их получения. Деньги были потрачены на выплату заработной платы, погашение задолженности перед «Примтеплоэнерго» и прочие цели, не предусмотренные соглашением. По фактам нецелевого расходования средств в отношении и.о. главы администрации Спасска Вадима Мироненко было возбуждено уголовное дело, которое в мае передали в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что из-за политического кризиса, вызванного самороспуском городской думы, бюджет Спасска на текущий год был утвержден только в июне. При этом более половины доходной части составили межбюджетные трансферты на общую сумму 394 млн рублей. Но несмотря на помощь сверху, дефицит городской казны по итогам 2016 года составит 50,7 млн рублей, или 23,7% от собственных доходов.

Цепочка неплатежей

Кстати, бюджетный кризис в Спасске «высветил» и еще одну проблему – рост задолженности муниципалитетов перед поставщиками коммунальных услуг. Которые, дабы не прерывать стабильное снабжение социальных объектов электричеством и теплом, вынуждены привлекать коммерческие кредиты.

По данным КГУП «Примтеплоэнерго», самыми проблемными территориями на начало 2015 года по количеству долгов являлись Спасск-Дальний и Арсеньевский городские округа, а также Дальнереченский, Кировский, Ольгинский, Яковлевский районы. Суммы долгов варьировались от 4,7 млн рублей в Яковлевском районе до 65,6 млн рублей в Спасске-Дальнем. Основные должники за потребленное тепло – объекты социальной сферы, которые обычно не подвергаются санкциям со стороны поставщиков тепла. Зная об этом, главы оплачивают в первую очередь долги органов администрации, а счета по объектам соцкультбыта оставляют «на потом». Чтобы продолжать оказывать услуги по обеспечению теплом жителей Приморья, КГУП «Примтеплоэнерго» вынуждено прибегать к рефинансированию долгов за счет сторонних кредитов.

В свою очередь, тепловики копят долги перед «Дальэнергосбытом»: по данным ДЭК, к началу октября долги предприятий ВКХ и ЖКХ в Приморье выросли до 570 млн рублей, в том числе долги КГУП «Примтеплоэнерго» - до 360 млн рублей (увеличение с начала года на 38%). Впервые за многие годы к началу отопительного сезона была накоплена столь внушительная задолженность. Напряженная ситуация с расчетами предприятий отмечается в Находке, Партизанске, Спасске, Лесозаводске и Хасанском районе Приморья. 2016 год стал рекордным по количеству отключенных от электроснабжения котельных: по состоянию на 1 сентября, до прихода на территорию Приморья тайфуна «Лайонрок», обесточенными были около 200 котельных «Примтеплоэнерго».

Что касается муниципальных образований, то здесь по объему долга также лидировал Спасск-Дальний – в 2015-2016 годах энергетики не раз ограничивали подачу электричества на социальные объекты. Аналогичные меры также принимались в Хасанском и Ольгинском районах, власти которых вовремя не рассчитались за потребленное школами и детсадами электричество.

Относительно благополучной остается лишь ситуация с платежами муниципалитетов в региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Как уточнили в пресс-службе Фонда, после того, как в прошлом году ФКР обратился в суд за взысканием задолженности с администраций Лесозаводска, Спасска-Дальнего и Фокина, их платежная дисциплина резко улучшилась. Сегодня возникающие вопросы, связанные с небольшой задержкой платежей, решаются в рабочем порядке.

МНЕНИЕ

Галуст АХОЯН, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания Приморского края:

- Большинство муниципалитетов Приморья – дотационные, денег на выполнение всех возложенных полномочий у них не хватает. Объем дотаций рассчитывается по формуле, определенной краевыми законами о бюджете и межбюджетных отношениях. Многое зависит и от «человеческого фактора» - способности глав городов и районов эффективно управлять финансами, а не тратить деньги в первую очередь на содержание своего аппарата. У муниципалитетов есть резервы для пополнения доходной части в виде земельного налога или НДФЛ, но здесь требуется совместная работа с налоговой инспекцией. Пусть эти резервы не такие большие, но кто хочет, тот делает. Надеюсь, что пополнить местные бюджеты в перспективе поможет и развитие бизнеса на территориях опережающего развития и территории свободного порта.

Александр САЛКОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.