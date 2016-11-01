Приморские депутаты сократили свои расходы в текущем году на 20 миллионов рублей

На октябрьском заседании приморские законодатели внесли изменения в краевой бюджет-2016, откорректировали патентную систему налогообложения, сократили расходы Заксобрания и утвердили новую систему оплаты труда парламентариев. Правда, по вопросу о зарплатах депутаты-коммунисты проголосовали ногами, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Сегодня у нас первое полноценное заседание после избрания Законодательного Собрания шестого созыва, - отметил спикер Александр РОЛИК. - В повестке более 80 вопросов, среди которых я бы выделил закон о внесении изменений в краевой бюджет на 2016 год. Мы предполагаем увеличить параметры доходной части бюджета на 3,3 млрд рублей и расходной части на 2,7 млрд рублей. При этом сохраняется социальная ориентированность бюджета, дополнительные средства будут направлены на здравоохранение, образование, культуру, спорт и на ликвидацию последствий паводка».

Собственная доходная база приморского бюджета выросла на 943 млн рублей за счет налоговых и неналоговых поступлений, сообщил первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ. Кроме того, безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 2 млрд 353 млн рублей (из этой суммы 1 млрд рублей пойдёт на строительство дороги Владивосток - Находка, 646 млн рублей – на выплату пострадавшим в результате ЧС на территории Приморья, 167 млн рублей – на поддержку сельского хозяйства, 147 млн рублей – на развитие предпринимательства).

Из собственных средств краевого бюджета 200 млн рублей будут выделены на ремонт дорог в рамках мероприятий по ликвидации ЧС, вызванной тайфуном «Лайонрок». На 300 млн рублей будет пополнен резервный фонд администрации края (эти средства также пойдут на выплаты пострадавшим от тайфуна). Увеличены также ассигнования на оснащение больниц и льготное лекарственное обеспечение, на обустройство спортивных площадок в муниципальных образованиях края.

Изменения в бюджет были приняты сразу в трех чтениях. В итоге доходная часть краевого бюджета составила 85 млрд 251 млн рублей, расходная – 91 млрд 783 млн рублей, дефицит сократился до 6 млрд 532 млн рублей (ранее он оценивался в 7 млрд 78 млн рублей).

Парламентарии также одобрили сокращение расходов Заксобрания в текущем году на 20 млн рублей. В частности, уменьшаются затраты на связь, транспорт, командировки, аренду помещений, представительские расходы и депутатские зарплаты. По словам Галуста АХОЯНА, возглавляющего бюджетный комитет, решение принято в рамках общегосударственной политики оптимизации бюджетных расходов.

Что касается депутатских зарплат, то этот вопрос вызвал острую дискуссию, в результате которой фракция КПРФ в полном составе покинула заседание. До сих пор любой депутат, исходя из собственного желания, мог работать в Заксобрании на постоянной основе (получая при этом зарплату из краевого бюджета) или совмещать парламентскую деятельность с любой другой (без депутатской зарплаты). Однако в рамках оптимизации расходов сразу несколько народных избранников выступили с инициативой сокращения количества депутатов, получающих зарплату.

Единоросс Игорь ЧЕМЕРИС, возглавляющий социальный комитет, предложил выплачивать зарплату трем категориям депутатов: во-первых, спикеру и его заместителю; во-вторых, председателям комитетов и их заместителям; в-третьих, одному депутату из каждой фракции, но только из тех, кто избирался по партийным спискам (исключая одномандатников).

В свою очередь, депутат-коммунист Артем САМСОНОВ подготовил альтернативный законопроект, где предлагалось сохранить зарплату только спикеру и председателям профильных комитетов. Остальные депутаты должны работать на общественных началах, заявил Самсонов, тогда экономия будет действительно ощутимой.

Противостояние фракций «Единой России» и КПРФ по этому вопросу осложнилось тем, что коммунисты, вторая по численности фракция, получили в шестом созыве крайне мало руководящих постов, точнее, всего один (Анатолий ДОЛГАЧЕВ стал зампредом комитета по социальной политике). Таким образом, при новой схеме, предложенной Чемерисом, на зарплату могут рассчитывать только два из восьми депутатов-коммунистов (Долгачев как зампред комитета и один депутат-списочник). Заметим, что в других фракциях, исходя из наличия руководящих постов (или малочисленности фракции), ситуация с зарплатами при использовании схемы Чемериса выглядит гораздо оптимистичнее.

После бурной дискуссии Долгачев, как руководитель фракции КПРФ, заявил о том, что добровольно покидает пост зампреда комитета, и призвал однопартийцев проголосовать ногами, что они и сделали. После этого большинством голосов проект Чемериса был утвержден.

Из других законопроектов можно отметить поправки в краевой закон о патентной системе налогообложения: они направлены на то, чтобы сделать эту систему более привлекательной для предпринимателей. По словам Галуста Ахояна, муниципальные образования края предлагается разделить на семь групп в зависимости от размера годового дохода, потенциально возможного для ИП, выбирающего патентную систему. На большинстве территорий края этот показатель будет снижен (на 10-60%), лишь во Владивостоке, Уссурийске и Находке его оставят без изменений.

В первом чтении депутаты одобрили поправки, устанавливающие административную ответственность для недобросовестных эвакуаторщиков. Они должны будут заплатить штраф, если при перемещении на штрафстоянку были нарушены правила эвакуации, прописанные в краевом законе, и автомобилю причинен вред. Размер штрафа возрастает, если административное правонарушение совершается повторно в течение года.

После завершения сессии начал свою работу Совет Законодательного Собрания, где обсуждался проект краевого бюджета-2017. В первом чтении он будет рассмотрен на внеочередном заседании приморского парламента 16 ноября.

Ирина ГОРДЕЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.