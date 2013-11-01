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Власти Приморья озвучили, когда для бюджета края наступят самые тяжелые времена

01 Ноября 2013, 15:36 | Приморье

Кризисные явления в экономике дают о себе знать уже сегодня, но самые тяжелые времена для краевого бюджета наступят в 2016 году – такой прогноз озвучил первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО на прошедшем заседании Законодательного Собрания Приморья.

А в кризисные времена, как показывает мировой опыт, имеет смысл в первую очередь вкладывать средства в развитие экономики. Поэтому обсуждение краевого бюджета на следующий год и плановый период 2015-16 годов, которое стартует в приморском парламенте уже 5 ноября, обещает быть напряженным. Депутатам придется определиться, чему в нынешних условиях отдавать приоритет – социальным программам или экономическим, тем более что количество утвержденных социальных льгот и суммы выплат по ним достигли уже критических объемов.

Ожидается, что на следующей неделе краевой бюджет на 2014-2016 годы будет обсуждаться на заседаниях профильных комитетов Законодательного Собрания, а 13 ноября этот вопрос будет вынесен на внеочередную сессию регионального парламента.

Ирина ГОРДЕЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ирина Гордеева
Теги: бюджет  экономика 



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