Утверждена приморская программа противодействия коррупции

Программа утверждена губернатором и позволит обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции, снижать уровень коррупции среди чиновников при предоставлении госуслуг, устранить причины и условия, порождающих коррупцию.

Например, проверять заявления приморцев о фактах коррупции со стороны госслужащих будут тщательнее. Также антикоррупционные экспертизы будут проверять все нормативные правовые акты и проекты на коррупциогенность - начиная от губернаторских и заканчивая документами начальников департаментов, управлений и более мелких подразделений.