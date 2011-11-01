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Обращение Избирательной комиссии Приморского края
01 Ноября 2011, 13:46 | Приморье
Избирком Приморского края обращает внимание зарегистрированных кандидатов и членов избирательных объединений на выборах Законодательного Собрания Приморского края, назначенных на 4 декабря 2011 года.
3 ноября 2011 года будет проведена жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания. Процедура жеребьевки состоится в 15-00 часов в конференц-зале, расположенном в здании администрации Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, 1 этаж.
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