Обращение Избирательной комиссии Приморского края

Избирком Приморского края обращает внимание зарегистрированных кандидатов и членов избирательных объединений на выборах Законодательного Собрания Приморского края, назначенных на 4 декабря 2011 года.

3 ноября 2011 года будет проведена жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания. Процедура жеребьевки состоится в 15-00 часов в конференц-зале, расположенном в здании администрации Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, 1 этаж.