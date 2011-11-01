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Ирина Берданова: Будущее Приморского края - в наших руках

01 Ноября 2011, 15:06 | Приморье

Уважаемые жители Приморья! История этого праздника уходит корнями в историю нашего государства. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Козьмы МИНИНА и Дмитрия ПОЖАРСКОГО штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Тогда, в XVII веке, люди разной веры, разных национальностей и сословий сошлись для того, чтобы освободить Отечество от иноземных захватчиков. Единый народный порыв прекратил рознь и смуту и положил начало возрождению и укреплению Российского государства.

В этот же день, 4 ноября, по православному церковному календарю отмечается Праздник иконы Казанской Божьей, который особенно чтим в православном христианстве: Казанская Божья Матерь и чудотворная икона считаются практически официальными заступницами, защитницами России от внешних и внутренних врагов.

В современной России история праздника не столь велика – его стали отмечать вновь лишь в 2005 году. Однако уже можно говорить о его значении для патриотического воспитания молодежи: праздник народного единства помогает россиянам осознать ответственность за будущее страны, сплотить общество, служит осознанию того, что Россия – наша общая Родина, и ее будущее зависит от каждого из нас.

Он символизирует идею национального согласия и сплочения общества, призван напомнить нам, что мы, жители России, – разных возрастов и национальностей, убеждений и вероисповеданий, представляющие различные социальные группы – являемся единым народом с общими корнями и общим будущим.

Дискуссий по поводу этого праздника было много, но переоценить его роль, в том числе и в патриотическом воспитании молодежи, трудно.

В настоящее время на первый план выходит новый социальный тип личности.

Российскому обществу требуются деловые, уверенные в себе, независимые молодые люди.

Но при существующем сегодня «дефиците нравственности» достичь новых личностных компетенций вряд ли удастся – в последние годы наблюдается отчуждение подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно-исторического опыта. Решение проблемы воспитания патриотизма требует новой идеологии в образовательной и воспитательной деятельности.

Именно поэтому идея воспитания патриотизма и гражданственности становится государственной задачей. И депутаты Законодательного Собрания Приморского края делают все для того, чтобы сформировать у подрастающего поколения духовно-нравственные основы, научить маленьких граждан жить в согласии с людьми разных национальностей, привить им любовь к Родине, ее истории, культуре, природе.

Поздравляю вас с Днем народного единства. От всего сердца желаю всем приморцам мира, добра, счастья, благополучия. Светлое будущее нашего прекрасного края - в наших руках!

Ирина БЕРДАНОВА, депутат Законодательного Собрания Приморского края.

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