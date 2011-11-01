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Депутат Сахно: «Электронное Приморье» помогает преодолеть «островной синдром»

01 Ноября 2011, 15:06 | Приморье

Комитет регионального парламента по экономической политике и собственности, где работает депутат Павел САХНО, принял к сведению отчет об исполнении краевой целевой программы «Электронное Приморье» за 2005-2011 годы.

Как считает депутат Сахно, программа особенно эффективна для преодоления так называемого «островного синдрома» у школьников и молодежи в отдаленных районах Приморья. По информации департамента связи и массовых коммуникаций администрации края, в 2010 году доступом в Интернет оснащены все образовательные учреждения Приморья. И это самая затратная часть «Электронного Приморья»: программно-техническое обслуживание Сети, включая оплату трафика – 32, 266 млн рублей. Всего с 2005 года на реализацию КЦП израсходовано 45, 846 млн рублей при плане 58,448 млн рублей.

- На доступе в Интернет для детей экономить нельзя, потому что для них это «окно в мир» - говорит депутат профильного комитета. - Было бы значительным прорывом для региона, если бы во все школы Приморья пришел высокоскоростной интернет. И сами преподаватели эффективно использовали возможности глобальной сети: он-лайн конференции, видео-уроки, социальные сети для общения с коллегами из центра.

70 процентов госслужащих и служащих муниципалитетов в Приморье используют Интернет в работе. Наш регион быстро развивается, это видно по реализации программы «Электронное Приморье». При плане на 2010 год достичь 25 процентов по удельному весу интернет-пользователей, мы имеем показатель - 29 процентов от общей численности населения.

Автор: Наталья Смирнова
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