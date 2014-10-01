Управлять Приморьем избранному губернатору придется в непростых экономических условиях, считают эксперты

Второй губернаторский срок Владимира МИКЛУШЕВСКОГО стартовал с перестройки чиновного аппарата, но без кадровых революций в администрации и резких шагов в экономике.

«Старый новый» глава региона намерен сформулировать для самого себя и своей команды 100 первоочередных задач. Эксперты уверены, что высокий результат Миклушевского на досрочных выборах губернатора Приморья необходимо конвертировать в реальные меры по улучшению качества жизни в крае. От главы региона ждут жестких и последовательных решений, необходимость которых во многом обусловлена внешними факторами.

На своей инаугурации 22 сентября Владимир Миклушевский пообещал, что социальная направленность политики будет усилена, а для решения текущих проблем в каждом муниципалитете будут утверждены 100 первоочередных задач. Также губернатор анонсировал серию конференций в районах края, на которых предстоит определить точки роста ключевых отраслей экономики Приморья.

Однако это дело хоть и самого ближайшего, но все-таки будущего. Тем не менее за первую неделю в должности полновластного и всенародного главы региона Владимир Миклушевский уже принял одно знаковое решение, в преддверии обсуждения бюджета на 2015 год передав управление краевыми финансами из «вотчины» бессменного первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО в сферу ответственности его коллеги Василия УСОЛЬЦЕВА, чья карьерная звезда вновь взошла в конце минувшего года. Но, пожалуй, главные вопросы, которые волнуют население региона: как изменится жизнь высокопоставленных (и не очень) приморцев, изменится ли подход главы региона к кадровой политике и какими будут основные вызовы «эпохи Миклушевского»? Эти вопросы «ЗР» адресовал своим собеседникам.

Виктор БУРЛАКОВ, заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса ДВФУ, политолог:

- Вероятнее всего, стиль руководства Владимира Миклушевского теперь изменится, став более уверенным и даже жестким. С другой стороны, возрастет и влияние на губернатора со стороны региональной элиты, что потребует умения лавировать между разными группами интересов.

Главным вызовом ближайших лет, на мой взгляд, станут последствия международных санкций для экономики Приморья, которые могут привести к сворачиванию ряда перспективных проектов. Нагрузка на региональные власти и давление на региональные бюджеты в течение пяти лет будут лишь возрастать, тогда как объем полномочий и ресурсов останется прежним. В этой ситуации главной задачей для Миклушевского становится поиск инвесторов и переориентация экономики Приморья на рынки Китая и Юго-Восточной Азии.

Виктор БЕЛКИН, директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ, д. э. н., профессор:

- Прежде всего необходимо, чтобы заявленные руководством страны планы по развитию Дальнего Востока наконец-то были претворены в жизнь. Однако решение этой задачи больше зависит от вложений государства в инфраструктуру региона, поскольку без него все усилия губернаторов не приведут к большим изменениям. Тем не менее, зная активность Владимира Миклушевского в работе с аппаратом правительства и чиновниками в Москве, я полагаю, что Приморье все-таки будет развиваться «выше среднего» по России.

На мой взгляд, в ближайшие пять лет руководству региона нужно активнее использовать местный потенциал – не только в экономике, но и в культуре и спорте. Нефте- и газопроводы дают большой эффект для бюджета страны, но почти не влияют на социально-экономическое «самочувствие» жителей Приморья. Поэтому параллельно с «большими стройками» важно разрабатывать и небольшие проекты на местном уровне, направленные прежде всего на создание новых рабочих мест на территориях. Еще стоит подумать о полноценной программе развития малых и средних предприятий в новых, перспективных отраслях экономики.

Павел АШИХМИН, зампредседателя комитета по региональной политике и законности ЗСПК:

- Думаю, политика губернатора принципиально не изменится, в том числе в плане отношений между исполнительной и законодательной ветвями власти, – как минимум до 2016 года. Большинство депутатов в нынешнем составе ЗСПК по-прежнему ориентировано на главу региона - фракция «ЕР» вновь работает в составе 23 человек, а ЛДПР и «Справедливая Россия» часто занимают лояльную губернатору позицию.

Громкие обещания, данные в период выборной кампании, через некоторое время будут забыты. Проблемы края, которые нужно будет решить Миклушевскому, остаются прежними: развитие собственного производства, сельского хозяйства. Однако кардинальных перемен в этих отраслях я не ожидаю.

Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, депутат Думы Владивостока, соперник Владимира Миклушевского на выборах-2014:

- Главным вызовом ближайших лет станет сокращение бюджетов на всех уровнях, от федерального до муниципальных, из-за ситуации в экономике. В случае с Приморьем на краевую казну ложится дополнительная нагрузка в связи с необходимостью достраивать некоторые объекты саммита АТЭС и содержать уже построенные. Кроме того, не стоит забывать и о немалом количестве обещаний, которые были даны в ходе предвыборной кампании, – жители края будут постоянно интересоваться их исполнением.

Как бывшему кандидату в губернаторы, мне бы хотелось, чтобы победитель выборов учел и предложения моей программы. Например, я предлагал разместить игорную зону в старом терминале аэропорта Владивостока, который сейчас простаивает. А острова на юге Приморья можно было бы сдать в аренду разным регионам России, чтобы те сделали их своими выставочными площадками.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.