Приморским морским портам подтвержден международный статус

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, подтверждающее международный статус всех российских морских портов, сообщает www.primorsky.ru.



Об этом глава российского Правительства сообщил на совещании с вице-премьерами.



Дмитрий Медведев пояснил, что это решение связано с тем, что некоторые документы, которые раньше подтверждали открытие морских портов для международного сообщения, устарели, а в ряде случаев даже были утеряны.



«Такое несоответствие приводило к различным юридическим проволочкам. Теперь и пограничные, и таможенные процедуры для прибывающих иностранных судов, надеюсь, будут гораздо проще, не понадобятся дополнительные разрешения и согласования. И, естественно, сами порты могут работать в более энергичном ключе, в полную силу», - заявил Дмитрий Медведев.



В соответствии с распоряжением Правительства РФ, опубликованным в понедельник на сайте кабинета министров, объявлены открытыми для захода иностранных судов 51 морской порт.



Из приморских портов в список включены порты Владивосток, Восточный, Зарубино, Находка и Посьет.



Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что российские порты последние 25 лет существовали де-юре в неокончательно определенном статусе, хотя де-факто большинство из них были открыты для захода иностранных морских судов.



«Тем не менее по ряду портов не удавалось найти документов, даже в архивах. По ряду портов документы носили секретный характер, с грифом «секретно», тоже изданные еще в советские времена - это Владивосток, Архангельск, Выборг, хотя де-факто они функционировали как международные морские порты», - сказал он.



Документ, по словам Аркадия Дворковича, полностью легализует и дает ясный юридический статус всем российским портам – они в полноценном режиме открыты для захода иностранных морских судов, сняты все препятствия, в том числе и юридические, для полноценной работы этих портов.



Напомним, сфера транспорта и логистики является одной из приоритетных для развития Приморского края. По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, наличие в регионе незамерзающих портов и транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» – важное преимущество, которое должно использоваться для развития экономики края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.