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В Приморском крае землю под строительство дадут и семьям с приемными детьми
Спикер приморского парламента Виктор ГОРЧАКОВ, комментируя основные темы сентябрьской сессии Законодательного Собрания, особо обратил внимание на закон о предоставлении земли для молодых семей и семей с двумя детьми и назвал его созидательным. Также он отметил, что после летних каникул парламентариев ждет очень плотный рабочий график. Прежде всего, это работа над бюджетом, блоком экономических законопроектов, направленных на развитие инвестиционного климата в крае, а также и ряд документов в поддержку социально незащищенных граждан.
Всего в ходе сентябрьского заседания депутаты рассмотрели более 100 вопросов. Среди них целый комплекс социальных, выступили в поддержку сельхозпроизводителей, пострадавших от наводнения, и привели несколько десятков краевых законов в соответствие с меняющимся федеральным законодательством.
Будет ли компенсация
за погибший урожай?
Тема наводнения, которое принесло немало бед жителям дальневосточных регионов, по-прежнему находится в центре внимания краевого Законодательного Собрания. На этот раз парламентарии практически единодушно приняли обращение к председателю Госдумы РФ Сергею НАРЫШКИНУ с предложением изменить федеральное законодательство в области сельскохозяйственного страхования.
По мнению депутатов, необходимо предусмотреть в федеральном законе нормы, регулирующие льготный порядок сельхозстрахования в субъектах РФ, отнесенных к зонам рискованного земледелия. Перечень природных явлений, которые несут опасность для производства сельскохозяйственной продукции, предлагается дополнить понятиями «наводнение» и «вымокание». Кроме того, парламентарии считают, что нужно увеличить компенсационные выплаты и страховые премии, выплачиваемые сельхозпроизводителям, до 90% за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Страховые выплаты, по мнению депутатов, должны предоставляться уже при потере 15% урожая (сейчас этот показатель установлен в размере от 30%).
Следующий пункт сформулирован так: «Установить меру ответственности страховым организациям вплоть до отзыва лицензии на осуществление деятельности в случае неоднократного нарушения процедуры компенсационных выплат при сельскохозяйственном страховании». Это предложение депутат профильного комитета Юрий КОРНЕЕВ назвал поистине революционным. «Вот уже три года подряд страховые компании в Приморье отказывают в выплатах сельхозпроизводителям под любыми надуманными предлогами, - отметил Корнеев. - В этом году официальной причиной отказа стало то, что посевные работы в крае были произведены позже, чем в прошедшие годы. Но в этом вопросе сельхозпроизводитель зависит от погодных условий! Мы считаем, что страховые компании, систематически отказывающие в выплатах, должны нести ответственность. В основу этой системы может быть положен принцип действия ОСАГО».
Добавим, что вопрос об изменении системы страхования сельхозпроизводителей сегодня поднимают законодатели и в других субъектах ДФО. По предварительным данным, на Дальнем Востоке в этом году пострадал урожай сельскохозяйственных культур на площади почти 1 млн гектаров. «Мы считаем, что в случае положительного решения данного вопроса положение сельхозпроизводителей значительно улучшится, а агропромышленный комплекс в нашем регионе станет менее убыточным», - резюмировал председатель профильного комитета Евгений ЗОТОВ.
Землю – приморцам
В ходе сентябрьской сессии депутаты продолжили работу над законами о бесплатном предоставлении земли семьям с детьми и молодым семьям. В первом чтении были приняты поправки в краевой закон, регламентирующий выделение земельных участков многодетным семьям. Теперь воспользоваться этим правом смогут семьи, воспитывающие и приемных детей.
Наконец, во втором и третьем чтениях был утвержден закон, внесенный губернатором края и обсуждавшийся в Приморье с начала года, о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства молодым семьям (возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет) и семьям с двумя детьми (родными или приемными).
Земельные участки будут бесплатно выдаваться гражданам в аренду сроком на пять лет с последующей передачей их в собственность после завершения строительства жилого дома. При подготовке ко второму чтению законопроект претерпел значительные изменения. В частности, максимально допустимый размер земельного участка был увеличен до 15 соток (в каждом муниципальном образовании этот показатель будут устанавливать органы местного самоуправления). И если на территории муниципального образования отсутствует такая возможность, то с согласия гражданина ему могут предоставить земельный участок в соседнем городском округе или в районе.
В окончательной редакции решение о выделении земельного участка должно быть принято в течение 180 календарных дней со дня включения гражданина в реестр. Кстати, подключение жилых домов к инженерным сетям будет осуществляться за счет средств граждан, которым предоставлен участок.
Социальные расходы бюджета возрастут
Из других социально важных законопроектов можно отметить увеличение прожиточного минимума для пенсионеров на 13,3%: в 2014 г. этот показатель составит 7818 рублей. «Это расчетная величина, которая влияет на размер региональной доплаты проживающим в Приморье пенсионерам, - комментирует Павел СЕРЕБРЯКОВ, зампредседателя комитета по социальной политике и защите прав граждан. – Рост достаточно существенный – выше уровня инфляции».
Во втором и третьем чтениях утверждены поправки в краевой закон о физической культуре и спорте. Одна из них направлена на противодействие так называемым «договорным» матчам. Другая устанавливает ежемесячные стипендии из краевого бюджета для приморских спортсменов, показавших высокие результаты, и их тренеров.
На выплаты в течение календарного года смогут рассчитывать чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдоолимпийских игр, чемпионы мира и Европы по олимпийским видам спорта, а также дети – победители первенств мира или Европы и достигшие совершеннолетия победители чемпионатов и первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта.
Елена ВОЛКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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