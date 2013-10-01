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В Приморском крае муниципалитетам урезали доходы

01 Октября 2013, 17:13 | Приморье

В Приморье меняют механизм сбора налога на доходы физических лиц. Со следующего года в краевой бюджет будет идти на 5% больше сборов налога. Соответствующие поправки в закон, регулирующий бюджетный процесс, 25 сентября приняли депутаты на заседании Законодательного Собрания Приморского края.

Как отметил первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО, краевой бюджет будет забирать от 80% до 85% от сборов данного налога, не менее 15% будет оставаться муниципальным образованиям Приморского края. Ранее пропорция составляла строго 80 на 20.

Грядущее изменение доходов муниципальных образований вызвало обеспокоенность у многих депутатов. «По нашим расчетам муниципальные образования соберут 3,9 млрд рублей с населения в виде налога. Они дополнительно получат порядка 1,5 млрд рублей в виде иных налогов. Кроме того, на баланс бюджета Приморского края переносится содержание дошкольных общеобразовательных учреждений», - заверил депутатов Александр Костенко.

Другое важное изменение коснулось сроков рассмотрения проекта бюджета. Ранее бюджет в парламент должны были вносить к 1 октября. С учетом новых поправок – 20 октября.  Как отмечают эксперты, это позволит подготовить качественный и сбалансированный документ, который не будет нуждаться в дальнейших корректировках.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: закон  ЗС ПК  налги  депутаты  бюджет 



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