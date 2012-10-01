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Владимир Миклушевский: Развитие портов повысит транспортную конкурентоспособность Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 1 октября, ZRPRESS. Губернатор края Владимир Миклушевский принял участие в совещании Морской коллегии при Правительстве РФ. Заседание провёл заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин.
«Мы приняли решение провести нашу встречу во Владивостоке, учитывая его новый статус. Я убеждён, что у Приморья - большое будущее. Сегодня экономические и политические процессы смещаются на Восток, и для России важно развивать регион и привлекать сюда население», - отметил Дмитрий Рогозин.
Участники Морской коллегии, собравшиеся во Владивостоке 28 сентября, обсуждали стратегию развития морской портовой инфраструктуры России и реализацию национальной морской политики в области кадрового обеспечения морской деятельности.
С докладом по первому вопросу выступил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
«Развитие российской транспортной инфраструктуры должно осуществляться с учетом потребностей и возможностей не только нашей экономики, но и наших партнеров в АТР», - отметил губернатор края.
Владимир Миклушевский обозначил перспективные направления в развитии транспортного комплекса Приморья. Это направление от портов юга Приморья к прочим регионам Дальнего Востока, до Сибири и центральных регионов страны и Европы, международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», региональные и краевые сухопутные перевозки. Значимыми являются морские направления на Северную и Южную Америку, Японию, Китай, Корею, Вьетнам, Таиланд, островные государства южной части АТР, Австралию, страны Океании, то есть все возможные тихоокеанские направления, продолжающие международные транспортные коридоры «Транссиб», «Приморье-1» и «Приморье-2». В число перспективных входят также перевозки по Северному морскому пути.
В докладе были отмечены основные портовые узлы, имеющие хорошие перспективы: Восточно-Находкинский транспортный узел (порты «Восточный», «Находка» и «Спецморнефтепорт Козьмино»), терминалы Владивостокского транспортного узла, порты Хасанского транспортного узла.
Владимир Миклушевский обозначил проблемы, препятствующие эффективной деятельности морских портов края. В их числе - зависимость работы портов от пропускной способности смежных транспортных систем. «В будущем году начнётся строительство новой дороги «Владивосток – Находка», благодаря чему повысится привлекательность Восточно-Находкинского транспортного узла», - сказал губернатор.
Также к сдерживающим факторам можно отнести низкую пропускную способность пунктов пропуска через госграницу и тарифную политику в сфере железнодорожных перевозок.
«Развитие портов для края является ключевым аспектом его транспортной конкурентоспособности, оно должно происходить системно и соответствовать логике минимального экологического ущерба, максимальной макроэкономической эффективности и мультипликативных эффектов, в рамках гармонизации с иными проектами, программами и стратегиями», - считает Владимир Миклушевский. Для этого, по мнению губернатора, необходимо строительство современных специализированных терминалов. В реализации этих проектов заинтересованы частные инвесторы. Уже есть предложения по строительству в одном из портов современного зернового терминала, расширения имеющихся контейнерных и угольных терминалов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Подводя итоги работы Морской коллегии, Дмитрий Рогозин отметил, что порты Приморского края ждёт много работы и увеличение грузооборота. «Необходимо использовать конкурентные преимущества нашей большой страны, надёжно связать порты Дальнего Востока и порты западной части России. Наши транспортные магистрали привлекательны для доставки грузов из Азии в Европу, и нужно делать всё, чтобы увеличить транзитные грузопотоки», - подчеркнул он.
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