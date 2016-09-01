Кто старое помянет, тому и на выборы идти

В Приморье началась активная фаза агитационной кампании на федеральных и региональных выборах. Представители партий ежедневно дискутируют в эфире теле- и радиоканалов, а в почтовых ящиках жителей края все чаще обнаруживаются газеты и листовки с призывами поддержать кого-либо из кандидатов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Деловая газета «Золотой Рог» подготовила обзор программ участников выборов в Госдуму и ЗС ПК, из которого стало ясно, что большинство партий сделали ставку на проверенные временем идеи. Новым трендом на выборах-2016 стала более «весомая» экономическая часть программы, а вот внешняя политика понемногу ходит на второй план, хотя и не у всех партий.

«Единая Россия» на конференции в июле приняла программу на выборы в ЗС ПК под названием «Приморский край - территория опережающего развития». В этой связи вполне логично, что одним из главных приоритетов программы является развитие высокотехнологичных экспортноориентированных производств, причем эта работа должна быть тесно увязана с подготовкой кадров. Среди других приоритетов - развитие туризма, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и социальной инфраструктуры сел, жилищного строительства, масштабные инвестиции в человеческий капитал. Добавим, что многие из этих идей уже озвучивались Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ во время его избирательной кампании в 2014 году и, как показали результаты тех выборов, получили широкую поддержку у жителей края.

На федеральном уровне партия убеждает избирателя с помощью цитат президента РФ Владимира ПУТИНА. Такая практика для «ЕР» является традиционной на протяжении как минимум последних 10 лет, и выборы-2016 не стали исключением: Владимир Путин принял участие в предвыборном съезде партии в июне, где подчеркнул, что «Единая Россия» - это партия, которую он создавал и на которую всегда опирался.

Экономическая тематика занимает значимое место и в программе КПРФ, однако их набор рецептов для излечения социально-экономической сферы не меняется уже лет 20. Коммунисты по-прежнему предлагают провести национализацию крупных компаний, перераспределить доходы от продажи природных ресурсов и повысить налоги для россиян с заработком выше среднего. В свою очередь, на региональном уровне представителями КПРФ активно муссируется тема льгот для «детей войны», правда громче всех о них заявляют партийцы, по возрасту годящиеся «детям войны» во внуки.

Основным в федеральной программе ЛДПР остается «русский вопрос», который уже неоднократно озвучивался «соколами ЖИРИНОВСКОГО» на федеральных выборах. Предложения прежние: дать русскому народу статус государствообразующей нации, проводить более агрессивную внешнюю политику и жестко контролировать миграцию. Хотя с момента присоединения Крыма и Севастополя к России прошло уже два с половиной года, а в Донбассе уже давно не ведутся активные боевые действия, внешняя политика, тема отношений с Западом по-прежнему занимают заметное место в предвыборной риторике не только ЛДПР, но и ряда других партий. Впрочем, региональная специфика программы ЛДПР дополнена менее «глобальными» вопросами, такими как ремонт дорог и строительство арендного жилья.

В свою очередь, «Справедливая Россия» во многом строит кампанию на критике экономического курса правительства РФ во главе с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, который на выборах-2016 возглавляет список «Единой России». Среди других «ходовых» тем предвыборной риторики «СР» - проблемы ЖКХ, капитального ремонта и защита потребительских прав граждан. Причем все эти темы, включая критику Дмитрия Медведева, партия уже использовала на выборах 2011 года.

Традиционно призывает к смене политического курса в стране, считая это необходимым условием изменения экономической политики, партия «Яблоко». Причем после возвращения Григория ЯВЛИНСКОГО к активной политической деятельности риторика «яблочников» стала даже жестче: достаточно сказать, что не все в партии согласны с принадлежностью Крыма к России. Действующий на том же электоральном поле ПАРНАС де-факто не ведет кампанию в Приморье - в региональной группе кандидатов в Госдуму, а возглавляемая бизнес-омбудсменом Борисом ТИТОВЫМ «Партия роста» больше сосредоточена на экономической повестке. В свою очередь, «Российская партия пенсионеров за справедливость», в рядах которой немало бывших депутатов краевого и городского парламентов, в агитматериалах напоминает о былых успехах своих членов, а также критикует подход правительства к пенсионной реформе.

Добавим, что в конце августа одна из ведущих экспертных групп страны - Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) - оценила предвыборные программы 14 партий, участвующих в выборах депутатов Госдумы, по четырем критериям: уровню реалистичности, системности, отсутствию популизма, электоральной привлекательности. При этом программа «Единой России» получила от экспертов ФоРГО высшие оценки по всем категориям, один балл был снижен только за «электоральную привлекательность» (всего 19 баллов из 20-ти). Остальные партии удостоились более низких оценок: КПРФ получила четыре балла в трех категориях и три - за «антипопулизм» (всего 15), а ЛДПР в этой же категории выставлена «двойка» (всего 12 баллов). «Яблоко» получило в сумме 11 баллов, а ПАРНАС - 7.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.