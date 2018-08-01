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Единая Россия собирает предложения по совершенствованию пенсионной системы от жителей Приморского края
Депутаты Госдумы от Приморского края готовят соответствующие поправки в законопроект.
В Приморье идет сбор предложений по совершенствованию пенсионной системы от жителей края. Межмуниципальные дискуссионные площадки «Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе» состоялись накануне в Уссурийске и Владивостоке при участии депутатов Государственной Думы РФ. Предложения будут учитываться при формировании поправок к резонансному законопроекту, которые уже готовят депутаты от Приморья.
Первая площадка прошла утром в Уссурийске, на ней присутствовал депутат Госдумы, руководитель Межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» в ДФО Сергей Сопчук, первый замсекретаря регионального партотделения Игорь Хрущев и заместитель председателя Законодательного Собрания Приморья Сергей Кузьменко. Обсудить изменения в пенсионном законодательстве собрались жители Пограничного, Надеждинского, Михайловского, Хорольского, Ханкайского, Черниговского, Октябрьского районов и Уссурийского городского округа.
По статистике, численность населения Приморского края составляет 1,9 млн человек. Из них 545 тысяч - получатели пенсий, и 720 тысяч работающих людей. Соотношение между пенсионерами и трудящимися составляет 1,3 (в среднем по России 1,2). Ежегодно в Приморье на пенсию по старости уходят порядка 20 тысяч человек. По словам Сергея Сопчука, если не предпринимать никаких действий, к 2025 году понадобится «шокотерапия», потому что пенсионная система в нынешнем виде давно себя изжила.
«Это самый сложный законопроект, который рассматривала Госдума за все время своего существования. Ничего подобного никогда не было. Мы должны думать о пенсионной реформе долгосрочно. Чем больше мы её будем откладывать, тем более жестче она будет проходить», - заявил депутат Госдумы.
В первом чтении принят самый жёсткий вариант законопроекта, который предусматривает повышение пенсионного возраста: для мужчин на 5, женщин на 8 лет. Однако, как заметил Сопчук, ко второму чтению в него будут внесены существенные поправки: «Мы планируем смягчить положения документа».
Но готова ли экономика к повышению возраста выхода на пенсию? - спрашивали участники дискуссионной площадки. Сможет ли Приморский край создавать ежегодно дополнительно 20 тысяч рабочих мест?
Как пояснила заместитель управляющего Пенсионного фонда по Приморскому краюИрина Никитина, 150 тысяч пенсионеров Приморского края работают. «В первый год выхода на пенсию продолжают трудиться 50 процентов пенсионеров», - сказала эксперт.
Особое внимание участники дискуссии уделили защите прав работников от дискриминации по возрастному признаку. Сергей Сопчук заверил, Госдума сегодня разрабатывает дополнительные меры воздействия на безответственных работодателей. Кроме того, уже на следующий год предусмотрены средства на переобучение возрастных людей в Центрах социальной занятости населения.
Среди предложений, которые прозвучали от собравшихся: установление дальневосточного коэффициента к пенсиям, применение разных методик при расчете средней продолжительности жизни в городе и селе, установление размера пенсии не ниже 40 процентов от утраченного заработка и др.
Во второй половине того же дня, 31 июля, обсуждение изменений в пенсионном законодательстве при участии представителей муниципальной власти и общественности Артема, Большого Камня, Фокино, Владивостока состоялось в краевой столице. Дискуссию открыл секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»Валентин Шуматов. Он отметил, что основная цель этих обсуждений – сформировать пакет предложений от Приморья, который будет направлен на рассмотрение в Государственную думу РФ.
«Мы должны знать и понимать, какие вопросы интересуют жителей Приморского края, чтобы не ущемить их права с учетом особенностей жизни на Дальнем Востоке. Все предложения и замечания мы направим в Госдуму. Тем более здесь находятся представители Приморского края, которые будут защищать наши позиции в Думе. Все предложения, поступившие в ходе публичных обсуждений в Уссурийске и Владивостоке, будут учтены», - сказал Шуматов.
По словам депутат Госдумы Владимира Новикова, депутаты от Приморского края уже формируют законодательные инициативы, которые должны защитить дальневосточников.
«Я получил десятки писем как от общественных организаций, так и от производственников. Наиболее здравые предложения мы проработаем, чтобы законодательно оформить их до 1 сентября и подать в соответствующие профильные комитеты», - сообщил Новиков.
Напомним, 14 июня Правительство РФ предложило внести изменения в пенсионную систему. «Единая Россия» выступила с предложением провести широкое обсуждение системы на местах для того, чтобы важные предложения регионов были учтены в конечной редакции нового законопроекта. Как сообщил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак, полученные от регионов предложения будут проанализированы и обобщены, а затем направлены в Госдуму ко второму чтению законопроекта о пенсионной системе.
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