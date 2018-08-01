Кандидаты в губернаторы хранили интригу до последнего

30 июля истек срок, в течение которого кандидаты на пост губернатора Приморья должны были сдать в крайизбирком пакет документов, необходимый для регистрации. Ключевой составляющей в этом списке являются подписи муниципальных глав и депутатов, сбором которых штабы кандидатов занимались в течение нескольких недель.

Напомним, что пятеро кандидатов в губернаторы были выдвинуты партиями, представленными в Законодательном Собрании Приморья, в первой половине июля. После сдачи в крайизбирком пакета документов о выдвижении и открытия специального избирательного счета претенденты на главный пост в регионе приступили к сбору подписей муниципальных глав и депутатов в поддержку своего выдвижения. Для сдачи заполненных подписных листов в ИК ПК кандидатам был отведен срок с 20 по 30 июля, однако почти все участники выборов предпочли отложить этот момент на последний день.

Первым пакет документов на регистрацию 29 июля сдал депутат Госдумы от ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО. К обеду понедельника его примеру последовали еще два участника предвыборной гонки – представитель «Справедливой России» в Заксобрании Приморья Алексей КОЗИЦКИЙ и врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО. На момент сдачи номера в печать еще не было известно о результатах сбора подписей кандидатом от КПРФ Андреем ИЩЕНКО и представителем «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юлией ТОЛМАЧЕВОЙ, но по информации Деловой газеты «Золотой Рог», они собирались наведаться в крайизбирком в последние отведенные для этого часы.

Следующим этапом станет проверка представленных документов на соответствие требованиям действующего законодательства.