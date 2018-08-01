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Приморье получит допсредства для помощи пострадавшим от стихийных бедствий в 2016-17 годах
Правительство России выделит из резервного фонда Приморскому краю средства на оказания финансовой помощи гражданам, постращавшим в результате наводнения в августе–сентябре 2016 года и в результате сильных дождей в августе 2017 года. Соответствующие распоряжения подписал Председатель Правительства Дмитрий Медведев, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Минвостокразвития.
Администрация края получит бюджетные ассигнования в размере 11,06 млн рублей для поддержки пострадавших от наводнения в августе-сентябре 2016 года. Более 9,2 млн рублей пойдут на оказание единовременной материальной помощи гражданам, 400 тыс. рублей – на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости, 1,4 млн рублей – на оказание гражданам финподдержки в связи с полной утратой имущества первой необходимости.
Напомним, в августе 2016 года на Приморье обрушился Тайфун «Лайонрок», в регионе выпала трехмесячная норма осадков. В начале сентября Приморье оказалось под влиянием тайфуна «Немтеун», который принес дополнительно до трех декадных норм осадков. От наводнения в общей сложности пострадали более 40 тыс. человек. В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли лишь в конце декабря 2016 года. Муниципальный режим ЧС действовал до января 2018 года.
Отметим, что в 2016 году пострадавшим от тайфуна «Лайонрок» было выделено более 800 млн рублей. В конце марта 2018 года Приморью предоставили еще 2,7 млн рублей материальной помощи тем, чьи дома были подтоплены тайфуном в 2016 году.
Также край получит 10,7 млн рублей для частичного покрытия расходов в рамках оказания помощи гражданам, пострадавшим от сильных дождей в августе 2017 года. 1,5 млн рублей пойдет на оказание гражданам единовременной матпомощи, 2,8 млн рублей – на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости и 6,4 млн рублей выделено для тех, кто полностью утратил имуществе первой необходимости.
В результате обильных и продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа 2017 года в ряде населённых пунктов Приморского края, произошло подтопление около 2,5 тысяч жилых домов, в которых проживает более 15,5 тысяч человек, и придомовых территорий, 12 социально-значимых объектов. Было повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто 4 участка железной дороги, прервано наземное сообщение с рядом населённых пунктов, в которых проживает более 5,4 тысячи человек, в том числе более 1 тысячи детей. От электроснабжения были отключены 13 населённых пунктов с населением более 9 тысяч человек.
Напомним, что в августе 2017 году Правительство России из резервного фонда предоставило 654 млн рублей в связи с ЧС в Приморье, в том числе 99 млн рублей на ликвидацию последствий сильных дождей и 555 млн рублей на выплату компенсаций пострадавшим от наводнения. В феврале этого года кабинет министров уже выделил 18,38 млн рублей Приморскому краю для оказания помощи пострадавшим в наводнении 2016 года.
Фото - пресс-служба администрации Примосркого края.
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