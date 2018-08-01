Сертификаты, рассрочки и льготы

Приморские депутаты поддержали новые подходы в решении важных для региона проблем

Перед тем, как сделать перерыв в работе до сентября, депутаты приморского парламента создали хороший задел: на очередном заседании Законодательного Собрания 25 июля было рассмотрено более 50 вопросов.

Главные вопросы повестки дня были связаны с жильем для детей-сирот, приватизацией краевого имущества, изменениями в налоговое законодательство.

Сироты вновь в центре внимания

Парламент Приморья продолжает системную работу над решением жилищной проблемы детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Очередной шаг в этом направлении был сделан на июльской сессии ЗС ПК. Законодательное Собрание Приморья приняло обращение к председателю правительства РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, которое касается предоставления жилья детям-сиротам. Речь идет о предоставлении гражданам указанной категории, достигшим 23 лет, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность за счет средств бюджета субъекта РФ.

- Мы просим предоставить Приморскому краю в рамках пилотного проекта право обеспечивать детей-сирот жилыми помещениями путем выделения жилищных сертификатов. Мы считаем, что это поможет в решении этой острой проблемы в более короткие сроки, - отметил председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК.

Кроме того, параллельно приморские депутаты вышли с законодательной инициативой в Госдуму РФ по внесению изменения в ст. 8 федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

- Приморский парламент предлагает сделать процедуру выделения жилья детям-сиротам более понятной. Понимая, что эта процедура будет достаточно долгой, мы также приняли обращение к федеральному правительству, чтобы оно также инициировало аналогичные поправки в законодательство, - уточнил председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС.

Выгода для бюджета, экономия для граждан

25 июля краевые депутаты утвердили Программу приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на 2019-2021 годы. Подобный документ принят впервые с 2010 года, и за это время дальнейшее использование ряда краевых объектов стало нецелесообразным. В то же время, бюджет Приморья продолжает нести расходы на их содержание, а также на уплату налогов. По словам и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Александра ПОДОЛЬСКОГО, при продаже ненужных объектов уже в 2019 году казна региона может пополниться не менее чем на 35 млн рублей.

- Мы не только получаем дополнительный доход в бюджет края, но и освобождаем его от тех затрат, которые он несет сегодня – на охрану и на имущественный налог по этим объектам. Надеюсь, что в дальнейшем программа приватизации будет расширяться, - считает руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Сергей СЛЕПЧЕНКО.

Еще одно решение, связанное с финансами, касалось налога на водный транспорт. 25 июля депутаты Приморья во втором и третьем чтениях одобрили изменения в краевой закон «О транспортном налоге», инициированные депутатами Сергеем Слепченко и Игорем Чемерисом. Законопроектом предлагается вдвое, с 60 до 30 рублей, снизить ставку налога на катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил. В действующей редакции закона предусмотрена единая ставка 60 рублей при мощности двигателя до 100 лошадиных сил.

В первом чтении законопроект был рассмотрен и принят в мае 2018 года. Важная поправка, внесенная инициаторами законопроекта ко второму чтению: водный транспорт с двигателем мощностью до 50 лошадиных сил, на который распространяется льгота, должен быть произведен в России.

- Учитывая ограниченный период навигации в Приморском крае для маломерного водного транспорта, изменения позволят более справедливо распределить налоговую нагрузку на его владельцев, - считает председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.

«Примтеплоэнерго» дадут время

Одно из важных решений, принятых в ходе июльской сессии Законодательного Собрания, направлено на повышение устойчивости главного теплоснабжающего предприятия региона – КГУП «Примтеплоэнерго». Депутаты ЗС ПК в трех чтениях одобрили поправки в краевое законодательство, дающие КГУП «Примтеплоэнерго» возможность рассрочки при перечислении прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет Приморского края. Поскольку речь идет о сумме более чем в 300 млн рублей, изыскать такие средства одномоментно, тем более в разгар подготовки к отопительному сезону, предприятию было бы сложно.

Напомним, что финансовая ситуация в КГУП «Примтеплоэнерго» регулярно становится предметом анализа и обсуждения на заседаниях комитетов ЗС ПК и других рабочих мероприятиях. Как ранее отметил председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, за последнее время «Примтеплоэнерго» удалось погасить задолженность по налогам и сборам в полном объеме, а также во внебюджетные фонды, впервые была получена прибыль в результате хозяйственной деятельности, которая имеет сейчас положительную динамику развития.

- Сегодня необходимо создавать условия для подготовки к отопительному сезону, поэтому важно взять под депутатский контроль работу «Примтеплоэнерго», - считает Александр Ролик.

На фото: На последнем перед летним перерывом заседании Законодательного Собрания было рассмотрено более 50 вопросов.

Фото Александра МАСЛЯНКО.