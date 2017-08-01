Для малого бизнеса формируют рабочую историю

Администрация Приморского края совместно с Корпорацией МСП готова усилить меры поддержки малого предпринимательства в регионе

Делегация Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) посетила г. Владивосток для проведения ряда встреч с представителями предпринимательского сообщества.

В администрации Приморского края была развернута дискуссионная площадка по оценке онлайн-ресурса для создания и расширения бизнеса – портала «Бизнес-навигатор МСП» - и проведена презентация 9 приморских инвестиционных проектов, претендующих на гарантийную поддержку Корпорации МСП. 7 проектов развития бизнеса представили предприниматели Сахалина, Чукотки и Якутии в режиме видеоконференции.

Объемы финансирования возрастут

Приморский край фактически является флагманом развития малого и среднего бизнеса в Дальневосточном федеральном округе.

Особая роль в создании условий для развития малого и среднего предпринимательства в регионе отведена институтам развития, которые ориентированы на оказание всесторонней консультационно-информационной и финансовой поддержки в рамках краевой программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы. В их числе Гарантийный фонд Приморского края, благодаря его поддержке выдано более 970 поручительств на сумму превышающую 7,5 млрд рублей, проведено более тысячи консультаций, в том числе в отдаленных районах Приморья. Центр поддержки предпринимательства Приморского края проводит масштабную консультативную кампанию по обучению начинающих предпринимателей, проводя в год более 30 мероприятий.

Центр развития экспорта Приморского края, учрежденный в 2013 году губернатором Приморья, интегрирует бизнес-потенциал приморских экспортеров, организуя регулярные семинары, круглые столы в городах Приморья, инициируя участие приморского бизнеса в выставках, конференциях в странах АТР. Положительное реноме заслужил институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае.

Объявление в Приморье с 1 января 2016 года «налоговых каникул» позволило впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, применяющим упрощенную или патентную систему налогообложения и осуществляющим свою деятельность в социальной или научной сферах, не платить налоги в течение двух лет и задумываться лишь о строительстве собственного бизнеса.

«В Приморье зарегистрирована треть предприятий малого и среднего бизнеса всего Дальнего Востока. Оборот малых и средних предприятий составляет почти 60% от валового продукта всех предприятий края. В 2016 году количество такого бизнеса выросло на 18% и его оборот увеличился на 50%. Подобные показатели говорят о том, что меры поддержки реально действуют. Безусловно, это важная часть экономики Приморского края, которую мы будем развивать», - заявил губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на совместном брифинге с заместителем генерального директора АО «Корпорация МСП» Максимом ЛЮБОМУДРОВЫМ.

Вовлечение малого и среднего предпринимательства в работу Свободного порта Владивосток (СПВ) также идет активно. «Пионерам всегда нелегко, бизнес ждет реализации успешных проектов коллег в рамках предоставленных возможностей. Кстати, именно для представителей малого и среднего бизнеса был установлен невысокий «входной порог» участия в качестве резидентов СПВ и участников ТОР. Уже сегодня количество резидентов СПВ и территорий опережающего развития (ТОР) более 200, а значит, механизм работает», - отметил глава Приморья.

По словам Максима Любомудрова, Корпорация МСП планирует обратить особое внимание на финансовую поддержку резидентов Свободного порта Владивосток и ТОР - представителей малого и среднего бизнеса. В приоритете проекты, связанные с промышленным развитием, IT-технологиями, импортозамещением, сельским хозяйством и т.д. В планах двукратное увеличение объемов финансирования и числа проектов как в Приморье, так и на Дальнем Востоке в целом. Предприниматели Дальневосточного федерального округа (ДФО) смогут привлечь более 5,4 млрд рублей заемного финансирования с помощью кредитно-гарантийной поддержки Корпорации МСП.

При поддержке Корпорации МСП предпринимателям региона уже предоставлено 89 гарантий и поручительств на сумму 1209,2 млн рублей, что составляет 30,6 % от суммы гарантий и поручительств. Как заметил Максим Любомудров, Корпорация МСП в приоритетном порядке готова разработать специальный продукт льготного финансирования малых предприятий и кооперативов, которые предполагают развивать свой бизнес в рамках дальневосточного гектара.





Подобные планы реализуют в ближайшее время. Предполагается, что филиал МСП Банка, как дочерней структуры Корпорации МСП, будет открыт во Владивостоке в текущем году. Об этом заявил главный исполнительный директор департамента кредитно-гарантийной поддержки МСП АО «МСП Банк» Кирилл СЕРГЕЕВ.

Навигатор для бизнеса

Предпринимательское сообщество Приморья активно включилось в обсуждение функционала нового портала «Бизнес-навигатор МСП» (www.smbn.ru). С 1 января 2017 года Бизнес-навигатор МСП охватывает 169 городов Российской Федерации с численностью жителей более 100 тысяч человек. На сегодняшний день в «Бизнес-навигатор МСП» включены 4 города, расположенные на территории Приморского края: Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск. На портале «Бизнес-навигатор МСП» уже зарегистрировались около 400 предпринимателей Приморского края.

С помощью портала «Бизнес-навигатор МСП» можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и др. Специально для предпринимателей составлены 300 примерных бизнес-планов для 90 видов бизнеса.

«Мы исходим из того, что длинные риски для малых предпринимателей неприемлемы, поэтому программа формирует бизнес-план не более чем на 5 лет. Это должна быть рабочая история, в соответствии с которой бизнесмен должен нести ответственность за свою деятельность», - рассказал советник отдела по взаимодействию с МФЦ дирекции регионального развития Артем ВИЛИСОВ.

С точки зрения управляющего Приморским отделением Сбербанка Андрея ЖАРСКОГО, предприниматель в ходе открытия своего дела окрылен своей идеей, буквально полубог, который не замечает подводных камней. Представленный на портале бизнес-план позволит реально взглянуть на возникающие затраты, учесть риски и т.д. В свою очередь, анализ рынка франшиз от Бизнес-навигатора (80 предложений) окажется интересным для предпринимателей Приморья. Эта сфера в нашем регионе развита недостаточно.

Председатель общественного совета предпринимателей Приморья Юлия ПАК выразила надежду об установке постоянной обратной связи бизнес-объединений, региональных властей с порталом «Бизнес-навигатор МСП» для учета нюансов ведения бизнеса начинающими предпринимателями и деловыми людьми, чей бизнес уже набирает обороты и может рассчитывать на кредитную поддержку.





Как резюмировал председатель Приморского отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО, малый бизнес Приморья очень мобилен и стрессоустойчив. Закономерное привлечение якорных инвесторов на площадке очередного ВЭФ на острове Русском позволит сформировать вокруг крупных проектов огромное количество сопутствующего малого бизнеса, содействовать развитию экономики региона.

Бизнес ждет поддержки

Прямой диалог с представителями Корпорации МСП в ходе презентации собственных инвестиционных проектов состоялся у руководителей предприятий малого бизнеса Приморья.





На встрече видение собственного развития продемонстрировали 9 приморских предприятий, многие из них занимаются жилищным и коммерческим строительством, логистическими проектами, производством. Так, ООО «Тройка» из Тернея нацелено модернизировать оборудование завода для переработки рыбы лососевых пород. ООО «Восточный луч» ведет строительство домов экономкласса и готово вводить в строй новые объекты. Группа компаний UDC-Japan разработала проект по приобретению земельного назначения, сельхозтехники и оборудования. Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР в свою очередь подчеркнула, что фонд готов поддержать каждый из представленных проектов и предоставить гарантии к выдаче кредитов.

Как заметил Максим Любомудров, весь кейс предложений будет детально изучен и имеет шанс получить гарантийную поддержку от Корпорации МСП и кредитное плечо от МСП Банка и банков-партнеров.

На фото: Губернатор Владимир Миклушевский акцентирует, что для представителей малого и среднего бизнеса был установлен невысокий «входной порог» участия в качестве резидентов СПВ и участников ТОР.

Фото Сергея Кузьмина.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток