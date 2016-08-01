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Ректор ДВФУ обжаловал свое отстранение от должности
01 Августа 2016, 12:12 | Приморье
Ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергей Иванец, подозреваемый в коррупции, подал апелляционную жалобу о временном отстранении от должности в Тихоокеанский флотский военный суд. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Интерфакс".
«Сергей Иванец обжаловал постановление о временном отстранении от должности. Планируется, что судебное заседание будет проходить в закрытом режиме», — сказал информированный собеседник агентства в суде .
По словам адвоката ректора Сергея Бондаря, рассмотрение жалобы планируется провести 11 августа. Адвокат также отметил, что решение суда о временном отстранении Иванца от должности еще не вступило в законную силу.
«Сергей Иванец обжаловал постановление о временном отстранении от должности. Планируется, что судебное заседание будет проходить в закрытом режиме», — сказал информированный собеседник агентства в суде .
По словам адвоката ректора Сергея Бондаря, рассмотрение жалобы планируется провести 11 августа. Адвокат также отметил, что решение суда о временном отстранении Иванца от должности еще не вступило в законную силу.
Бондарь добавил, что следствие не опровергло в судебном порядке то, что Иванец не совершал действий, связанных с подделкой или уничтожением доказательств или оказанием давления на участников уголовного судопроизводства. Также, как отметил адвокат, ректор не мешал досудебному производству по уголовному делу.
Бондарь выразил мнение, что это демонстрирует то, что Иванец и дальше не будет препятствовать ходу следствия, занимая пост ректора ДВФУ. В связи с этим защита обжаловала решение Тихоокеанского флотского военного суда о временном отстранении Иванца от должности.
«Следствием в судебном заседании не опровергнуто то, что ректор ДВФУ Сергей Иванец как до заключения под домашний арест, так и после изменения меры пресечения на залог, действий, направленных на фальсификацию или уничтожение доказательств или оказание давления на участников уголовного судопроизводства не совершал, не препятствовал досудебному производству по уголовному делу.
Иванец был временно отстранен от должности 8 июля. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия.
Ранее ректора задержали в рамках уголовного дела об организации злоупотребления должностными полномочиями (ч.3 ст.33, ч.3 ст.285 УК РФ). Следователи считают, что в 2011 году ДВФУ и ООО «Со«ременный университет» заключили контракт на создание информационно-технической системы на сумму свыше 647 млн руб. По версии следствия, выполнение работ по одному из этапов не было выполнено.
Напомним, 22 марта суд поместил Иванца под домашний арест сроком на два месяца.
Бондарь выразил мнение, что это демонстрирует то, что Иванец и дальше не будет препятствовать ходу следствия, занимая пост ректора ДВФУ. В связи с этим защита обжаловала решение Тихоокеанского флотского военного суда о временном отстранении Иванца от должности.
«Следствием в судебном заседании не опровергнуто то, что ректор ДВФУ Сергей Иванец как до заключения под домашний арест, так и после изменения меры пресечения на залог, действий, направленных на фальсификацию или уничтожение доказательств или оказание давления на участников уголовного судопроизводства не совершал, не препятствовал досудебному производству по уголовному делу.
Иванец был временно отстранен от должности 8 июля. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия.
Ранее ректора задержали в рамках уголовного дела об организации злоупотребления должностными полномочиями (ч.3 ст.33, ч.3 ст.285 УК РФ). Следователи считают, что в 2011 году ДВФУ и ООО «Со«ременный университет» заключили контракт на создание информационно-технической системы на сумму свыше 647 млн руб. По версии следствия, выполнение работ по одному из этапов не было выполнено.
Напомним, 22 марта суд поместил Иванца под домашний арест сроком на два месяца.
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