Горчаков вручил грамоты труженикам села

Председатель Законодательного Собрания Виктор Горчаков принял участие в Научно-производственном семинаре "День поля" в селе Осиновка Михайловского района.

"Отрадно наблюдать стабилизацию в агропромышленном комплексе нашего края, - отметил в приветственном слове Виктор Горчаков. - За прошедшие три года в Приморье создан класс эффективных собственников. Доля прибыльных сельхозпредприятий составила более 85 процентов. Реализация целевых программ по поддержке села, сделала его привлекательным для бизнеса и инвестиций. Это привело к устойчивому росту объемов валового производства продукции сельского хозяйства, увеличению численности работающих в отрасли и повышению средней заработной платы".

Рассмотреть современные тенденции в агробизнесе собрались сельхозпроизводители со всего Приморья, сотрудники отделов сельского хозяйства городских и сельских администраций, компании-поставщики средств защиты растений, ученые, агрономы и фермеры.

План работы семинара состоял из теоретической и практической частей. Участники семинара обсудили ход сельскохозяйственных работ в Приморском крае и реализацию программы технического переоснащения в 2011 году, проблемы семеноводства и защиты озимых культур в агроклиматических условиях края, вопросы кредитования приморских фермеров.

За многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве спикер краевого парламента Виктор Горчаков вручил Почетные Грамоты Законодательного Собрания труженикам села.

Практической базой семинара выступило крестьянское (фермерское) хозяйство Анатолия Стаценко, где гостей познакомили с оборудованием по обработке и сушке зерна, новыми сортами озимых зерновых культур и технологиями их возделывания. На полевом участке были представлены экспериментальные посевы гибридных сортов пшеницы, а также технологический ряд сельскохозяйственных машин.

Участники встречи поделились накопленным опытом использования средств защиты и новых технологий при производстве зерновых культур, увидели в работе современные комбайны и зерноуборочные машины. А некоторые руководители на месте определились с покупкой современной техники для своих хозяйств.