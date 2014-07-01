Врио губернатора Приморья не с кем конкурировать на выборах

Губернаторские выборы в Приморье превращаются в референдум о доверии Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ, но вопрос об уверенной победе на них врио главы региона пока не снят.

Пожалуй, главная интрига кампании-2014 - это не итоговые проценты кандидатов, а расстановка сил в приморской политике после 14 сентября. Которая вполне ожидаемо может стать предметом торга между группами влияния как во властных структурах, так и в среде оппозиции…

Превратить выборы в референдум во многом помогло заявление мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА о том, что баллотироваться в губернаторы он пока не планирует. В финале предвыборной конференции «Единой России», которая выдвинула Владимира Миклушевского на главный в крае пост, глава приморской столицы поднялся на сцену вместе с другими членами «команды губернатора». Точно так же, как год тому назад Владимир Владимирович сотоварищи лично отправил в предвыборное плавание Игоря Сергеевича. А после проведенных 28 июня партийных конференций тем немногим, кто все же рассчитывал на интригу выборов-2014, стало ясно, что их главной чертой станет безальтернативность.

Учитывая количество единороссов среди муниципальных глав и депутатов, стать зарегистрированным кандидатом и начать широкомасштабную агитационную кампанию Владимир Миклушевский сможет в самые кратчайшие сроки. На это указывает не только проведение предвыборной конференции «ЕР» в первый возможный для этого день, но и рассылка в начале июня «листов поддержки» будущего кандидата в губернаторы по муниципальным думам в Приморье. Похоже, что целью предвыборного штаба Миклушевского является акцент на тотальную поддержку его кандидатуры всеми значимыми институтами власти.

Соперники врио губернатора от КПРФ и ЛДПР проиграют ему не меньше месяца. Де-факто главный кандидат в губернаторы был выдвинут еще 31 мая Владимиром ПУТИНЫМ, а уже через несколько дней выступил с определенным планом действий. Оппозиционные кандидаты определились лишь в конце июня, а скорость преодоления ими муниципального фильтра во многом зависит от благосклонности руководства края… Появления же «несистемных» кандидатов, вроде Алексея НАВАЛЬНОГО на выборах-2013 в Москве, в ходе губернаторской гонки в Приморье ожидать не приходится. Просто потому, что фигур подобного масштаба у приморской оппозиции сегодня нет.

Многочисленные эксперты уже не раз говорили о том, что управляющий Приморьем с 2012 года Владимир Миклушевский выходит на губернаторские выборы на пике формы. Кредит доверия к назначенцу еще не исчерпан, эффект от саммита АТЭС еще не прошел, а проблемы в экономике и управлении территориями все еще можно списать на предшественника. В стане главной оппозиционной силы, КПРФ, - раскол и неопределенность. Внимание жителей региона, как и всех россиян, отвлечено событиями на Украине, а практически все заметные медиа-ресурсы Приморья либо поддерживают Миклушевского, либо вынужденнолояльны к нему. Вряд ли следует ждать критики в адрес врио губернатора и от его соперников из Компартии и ЛДПР: Владимир ГРИШУКОВ предпочитает ругать федеральные власти, а Андрей АНДРЕЙЧЕНКО (член созданного по инициативе Миклушевского «Молодежного правительства Приморья») куда чаще нелестно высказывается о властях Владивостока.

Предвыборная ситуация-2014 с явным лидером гонки кардинально отличается от ситуации 2001 года, но, как полагают некоторые наблюдатели, максимально возможный результат Владимира Миклушевского все же может стать предметом политического торга. В интересах врио губернатора – тихая избирательная кампания с рассказами о собственных успехах и минимальных нападках со стороны «конкурентов». В интересах оппозиционных кандидатов – собственная «раскрутка» в масштабах края, ведь не за горами следующие выборы в Законодательное Собрание и Госдуму. Выдвинувшим их силам нужны четкие и понятные «правила игры» на муниципальных выборах, которые совмещены с губернаторскими… Поэтому, несмотря на отсутствие интриги в губернаторских выборах, можно выделить и положительный момент: умение находить компромиссы у приморской элиты все же есть.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.