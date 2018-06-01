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Сразу два города Приморья попали в особый список НАТО
Атака на них, по оценкам западных генералов, принесет колоссальный ущерб для нападающей стороны
В натовской военной доктрине есть термин «зона запрета доступа». Этот термин обозначает территорию, в которой создается повышенная опасность для противника и нападение на эту территорию принесет колоссальный ущерб для нападающей стороны, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По мнению натовских аналитиков, Россия создала несколько таких сверхзащищенных зон. Нападение на эти территории, или ведение боевых действий с целью захвата этих территорий бессмысленно. Бессмысленно в том плане, что это приведет к катастрофическим потерям. Причем эти зоны считаются закрытыми к проникновению, как с земли, так и с морского побережья, а так же и с воздушного пространства.
На западе эти зоны называют A2AD, что в переводе с английской аббревиатуры означает ограничение и запрещение любого доступа.
Какие же российские территории считаются на западе особо защищенными? Военные специалисты НАТО считают, что Россия создала особозащищенные территории с центами в следующих населенных пунктах:
Калининград
Мурманск
Полярный
Санкт-Петербург
Москва
Севастополь
Новороссийск
Новосибирск
Владивосток
Находка
Петропавловск-Камчатский
Новая Земля
Тикси
Авиабаза «Хмеймим» в Сирии.
В случае начала реальных воееных действий между Россией и НАТО на эти территории войска НАТО сунутся в последнюю очередь.
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