Состав молодежной палаты при городской думе обновили

Общественная молодежная палата при Думе Владивостока открыла новый этап своей истории. На минувшей неделе городские депутаты утвердили новый состав Палаты, который будет работать ближайшие два года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как рассказал председатель комитета Думы Владивостока по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил ВЕСЕЛОВ, прием заявлений от желающих пополнить молодежную палату стартовал в конце февраля. От молодежных объединений города поступили предложения по 32 кандидатурам. 17 мая все предложения были рассмотрены профильным комитетом, который рекомендовал для включения в состав палаты 20 человек.

В их числе представители таких организаций, как «Молодая гвардия Единой России», «Ленинский коммунистический союз молодежи», «Страйкбольная команда «Тени», «Феникс», «Успех», «Доступное комфортное жилье и коммунальные услуги – гражданам России», «Молодые юристы Приморья», «Владивостокская школа современного искусства», «Труд-25», движение старшеклассников «СТРИЖ», совет студенческих объединений ВГУЭС, «Федерация армейского рукопашного боя», МКУ «Молодежный ресурсный центр».

Из предыдущего созыва ОМП в новый перешли три человека. Помимо нового состава Общественной молодежной палаты, депутаты 26 мая утвердили и резерв Палаты в количестве пяти человек на случай досрочного прекращения полномочий кого-либо из членов ОМП.

- Участие в работе Общественной молодежной палаты при Думе города Владивостока даст молодым людям опыт работы с органами местного самоуправления, позволит участвовать в работе над проектами муниципальных правовых актов в области регулирования молодежной политики, будет способствовать привлечению молодежи к участию в общественно-политической жизни города Владивостока, - отметила председатель думы Елена Новицкая.

Напомним, что на заседаниях Общественной молодежной палаты при Думе Владивостока рассматриваются проекты нормативно-правовых актов, связанных с молодежной политикой. Кроме того, члены Палаты регулярно присутствуют на заседаниях думы и ее комитетов.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.