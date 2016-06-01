Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Состав молодежной палаты при городской думе обновили
Общественная молодежная палата при Думе Владивостока открыла новый этап своей истории. На минувшей неделе городские депутаты утвердили новый состав Палаты, который будет работать ближайшие два года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Как рассказал председатель комитета Думы Владивостока по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил ВЕСЕЛОВ, прием заявлений от желающих пополнить молодежную палату стартовал в конце февраля. От молодежных объединений города поступили предложения по 32 кандидатурам. 17 мая все предложения были рассмотрены профильным комитетом, который рекомендовал для включения в состав палаты 20 человек.
В их числе представители таких организаций, как «Молодая гвардия Единой России», «Ленинский коммунистический союз молодежи», «Страйкбольная команда «Тени», «Феникс», «Успех», «Доступное комфортное жилье и коммунальные услуги – гражданам России», «Молодые юристы Приморья», «Владивостокская школа современного искусства», «Труд-25», движение старшеклассников «СТРИЖ», совет студенческих объединений ВГУЭС, «Федерация армейского рукопашного боя», МКУ «Молодежный ресурсный центр».
Из предыдущего созыва ОМП в новый перешли три человека. Помимо нового состава Общественной молодежной палаты, депутаты 26 мая утвердили и резерв Палаты в количестве пяти человек на случай досрочного прекращения полномочий кого-либо из членов ОМП.
- Участие в работе Общественной молодежной палаты при Думе города Владивостока даст молодым людям опыт работы с органами местного самоуправления, позволит участвовать в работе над проектами муниципальных правовых актов в области регулирования молодежной политики, будет способствовать привлечению молодежи к участию в общественно-политической жизни города Владивостока, - отметила председатель думы Елена Новицкая.
Напомним, что на заседаниях Общественной молодежной палаты при Думе Владивостока рассматриваются проекты нормативно-правовых актов, связанных с молодежной политикой. Кроме того, члены Палаты регулярно присутствуют на заседаниях думы и ее комитетов.
Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Коллективный исход "коллективного Пушкарева"
- Финансирование Дальнего Востока увеличат за счет алкоголя
- Путин предложил сделать остров Русский "правовой песочницей"
- Юрий Трутнев: Мы не будем заставлять людей жить на Дальнем Востоке
- Президент России направил приветствие гостям и участникам IV Восточного экономического форума
- Президент России проведет полноформатные переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином в рамках ВЭФ-2018
- Преемственность в приоритетах
- Почти 37 миллионов рублей в первом полугодии направлено на поддержку пенсионеров, имеющих региональный статус ветерана труда
- Сертификаты, рассрочки и льготы
- "День Тигра" станет официальным праздником, а багульник - природным символом Владивостока
Новости раздела
- Врио губернатора: Через выборы в Приморье я уже проходил
- Олег Кожемяко приступил к работе в Приморье
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Олег Кожемяко может стать самовыдвиженцем
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Коллективный исход "коллективного Пушкарева"
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- "Я жду звонка от президента"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- "Улицы Дальнего Востока" выгорели дотла
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках