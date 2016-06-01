Лидер единороссов Приморья призвала всех участников праймериз работать как одна команда

На неделе региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» утвердил официальные итоги праймериз, состоявшихся 22 мая. По словам секретаря регионального отделения партии, в чем-то эта избирательная кампания была сложнее, чем предстоящие 18 сентября выборы: на некоторых округах за победу боролось по два десятка кандидатов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В свою очередь, эксперты говорят о закономерности результатов праймериз, отмечая системную работу их победителей.

Закономерные победы

Согласно итоговому протоколу праймериз по определению кандидатов от «Единой России» в Госдуму, в округе №62 первое место занял руководитель фракции «ЕР» в Законодательном Собрании Приморья Сергей СОПЧУК, в округе №63 победил глава Артема Владимир НОВИКОВ, а в округе №64 - депутат ЗС ПК и куратор общественных приемных губернатора Виктория НИКОЛАЕВА. Каждый из них как минимум вдвое опередил своего ближайшего конкурента. Что касается партийного списка, то здесь наибольшее количество голосов получил депутат Госдумы нынешнего созыва, представитель профсоюзов Виктор ПИНСКИЙ. Интересно, что другой действующий депутат Госдумы от Приморья Эльмира ГЛУБОКОВСКАЯ по итогам праймериз стала «дважды второй»: по федеральному списку она уступила Виктору Пинскому, а в округе №64 проиграла Виктории Николаевой.

- Результаты праймериз в Приморье были достаточно прогнозируемы. Уже на старте кампании и Сопчук, и Новиков, и Николаева имели более высокий потенциал, чем их конкуренты, - констатирует директор Дальневосточного консалтингового центра, политолог Петр ХАНАС. - Владимир Новиков победил за счет высокой явки в Артеме, а Сергей Сопчук и Виктория Николаева - за счет системной работы. В пользу Николаевой также сыграл тот факт, что ее округ на выборах в ЗС ПК - Партизанск - находился на территории 64-го округа в Госдуму.

- Праймериз в Приморском крае были высококонкурентными, в некоторых округах за победу боролись до 20 кандидатов. Даже в официальных избирательных кампаниях никогда не было такой конкуренции! На предварительное голосование вышли члены «Единой России», наши сторонники и даже люди, которые никакого отношения к партии раньше не имели и не занимались политикой, - отметила лидер приморских единороссов Людмила ТАЛАБАЕВА в ходе пресс-конференции по итогам праймериз. - Процедура праймериз была нацелена на то, чтобы в наших рядах появились новые люди.

- Организовав предварительное голосование, партия дала возможность всем желающим показать себя. Хочу поблагодарить своих соперников - они показали новый взгляд на привычные вещи, и с некоторыми я хотел бы поработать в рамках своей избирательной кампании, - поделился впечатлениями победитель по 63-му округу, глава Артемовского городского округа Владимир Новиков.

Краевой парламент-2016: сплав молодости и опыта

Параллельно с думскими праймериз приморцы 22 мая голосовали за тех, кому они готовы доверить работу в краевом парламенте. Интересно, что из 203 участников праймериз по выдвижению в ЗС ПК только 60%, или 117 человек, являлись членами «Единой России». Остальные 85 не состоят в «ЕР», а некоторые, как депутат Думы Владивостока Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ, и вовсе лишь недавно покинули ряды других партий ради участия в праймериз.

Результаты праймериз в Законодательное Собрание демонстрируют, что жители края хотели бы видеть в следующем созыве ЗС ПК как новые лица, так и проверенных временем профессионалов. Ровно половина победителей по округам являются действующими депутатами ЗС ПК, в то время как вторая половина претендует на то, чтобы стать депутатами впервые. Впрочем, назвать их новичками в политике нельзя: победитель по округу №3 Наталья ВОЙНОВСКАЯ когда-то занимала пост первого замглавы Владивостока, а Игорь ШАУФЛЕР (округ №12) и Владимир АВАГИМЯН (округ №14) имеют большой опыт работы в муниципальных думах.

Наибольший процент поддержки на праймериз - у действующих депутатов Сергея Сопчука (округ № 7, 91,6%), Игоря ЧЕМЕРИСА (округ №10, 71,4%), Руслана МАНОКОНОВА (округ №19, 68%). Еще пять действующих депутатов ЗС заняли вторые места в округах. Добавим, что на повышение в классе могут претендовать сразу несколько депутатов гордумы Владивостока, занявших на праймериз вторые места, - Дмитрий ЛЕГКИЙ, Людмила ТАРАН, Олег Вельгодский. Поддержку на праймериз получили и представители исполнительной власти - вице-губернаторы Александр ЛОСЬ и Александр РОЛИК, глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, мэр Арсеньева Александр ДРОНИН и мэр Дальнегорска Игорь САХУТА.

При формировании партийного списка в ЗС ПК кандидаты, которые заняли первые места, сами выберут способ своего выдвижения: идти по одномандатному округу или во главе списка территориальной группы. Занявший второе место кандидат тоже получает такое право, но в списке он сможет стать только вторым после победителя. Остальные участники занимают места в территориальной группе согласно результатам рейтингового голосования.

Жаловаться, не забывая о чести

В день предварительного голосования в ряде федеральных СМИ активно муссировались сообщения о якобы имевших место нарушениях в ходе голосования в Приморье. Однако на деле, в то время как соседние регионы бодро рапортовали наверх об отсутствии жалоб и конфликтов (что, как выяснилось, не соответствовало истине), региональный оргкомитет праймериз в Приморском крае занимался проверкой всех поступивших обращений. По словам замруководителя оргкомитета Юрия МЕЛЬНИКОВА, большинство поступивших 22 мая жалоб касалось нарушения правил агитации. Все жалобы от кандидатов, а также информация о возможных нарушениях из СМИ и социальных сетей будут тщательно изучены, подчеркнул Юрий Мельников. При этом решения по жалобам, касающимся праймериз в Госдуму, будет принимать федеральный оргкомитет.

- Мы не орган дознания, поэтому оргкомитет основывается на тех документах, которые нам предоставлены, - добавил Юрий Мельников.

Отметим, что некоторые проигравшие претенденты на выдвижение в Госдуму решили искать правды в Москве. Например, бизнесмен Константин БОГДАНЕНКО намерен пожаловаться в Администрацию Президента РФ и Общероссийский народный фронт (который к организации праймериз «ЕР» отношения не имеет. - Прим. автора). По мнению Богданенко, день предварительного голосования «стал демонстрацией неуважения к партии «Единая Россия» со стороны некоторых кандидатов». Любопытно, что сопредседатель ОНФ Александр БРЕЧАЛОВ, комментируя итоги праймериз, заявил, что они прошли легитимно и конкурентно, а «Народный фронт» не ставил своим активистам цели победить в предварительном голосовании во что бы то ни стало.

Тем временем секретарь регионального отделения «ЕР» в Приморском крае Людмила Талабаева обнадежила тех, кому не удалось занять первое место на праймериз в Госдуму.

- Победителями не могут быть все. Я хочу поздравить тех, кто победил, и успокоить тех, кто проиграл. Поверьте, на этом жизнь не останавливается: проиграв выборы в 2011 году, я даже подумать не могла, что стану секретарем регионального отделения, - привела пример из собственной политической биографии Людмила Талабаева. - Хочу пожелать всем удачи и новых побед!

По словам секретаря краевого отделения «ЕР», впереди у партии - огромная работа по анализу всей процедуры праймериз. Результатом этой работы должна стать служебная записка, которую подготовят к июньскому съезду. Людмила Талабаева призвала всех участников праймериз подключиться к этой работе, вносить свои предложения и рекомендации по совершенствованию регламента предварительного голосования.

Следует напомнить, что каждый участник праймериз, подавая документы в региональный оргкомитет, подписывал этический меморандум. Претендент брал на себя письменное обязательство признать результаты процедуры предварительного голосования по своему округу и в целом по краю, вести себя корректно по отношению к другим участникам, оргкомитету и партии «Единая Россия». Кроме того, кандидаты обещали не допускать публичных высказываний, подвергающих сомнению результаты голосования, а также не выдвигаться от других политических партий и в порядке самовыдвижения в случае проигрыша.

- Сейчас начнется самое интересное: мы увидим, кто что из себя представляет. Возможно, кто-то выдвинется от других партий. Если это будет член «Единой России», то мы, в соответствии с уставом, исключим его из партии. Если человек не является членом «ЕР», то нам остается апеллировать к его чести и верности данному однажды обещанию, - напомнила Людмила Талабаева. - Потому что все мы должны работать как одна команда, чтобы кандидаты, которых мы выдвинем, победили на выборах в сентябре.

Непосредственному выдвижению победителей праймериз в Госдуму и ЗС ПК предшествует еще несколько этапов. После утверждения итоговых протоколов региональной счетной комиссией и региональным оргкомитетом праймериз, региональный политсовет направит список предполагаемых кандидатов в Госдуму на согласование в Москву. Это произойдет ориентировочно в середине июня, а предположительно 26 июня съезд партии примет окончательное решение по поводу выдвижения кандидатов в федеральный парламент. В свою очередь, список кандидатов «Единой России» в Законодательное Собрание будет утвержден на региональной конференции в начале июля.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.