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В Дальнереченском районе Приморья дан старт избирательной кампании по выборам депутатов думы
Намеченное на 17 мая голосование пройдет по 10 одномандатным округам, схема которых уже утверждена, а также по партийным спискам. Отметим, что выборы в Дальнереченском районе досрочные: их проведение связано с вступлением в силу краевого закона о реформе местного самоуправления.
Поскольку теперь закон запрещает формировать представительный орган из числа глав и депутатов поселений, как это было в Дальнереченском районе раньше, требуется провести прямые выборы районных депутатов. Количество народных избранников при переходе на новый принцип формирования думы возрастет с 18 до 20 человек.
В конце марта свои конференции провели крупнейшие игроки на приморском политическом поле – «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. По сведениям газеты «Золотой Рог», принять участие в выборах намерена и партия «Родина», которой свой депутат в районной думе необходим для того, чтобы в 2016 году выдвинуть кандидатов в Законодательное Собрание без сбора подписей. Учитывая небольшое количество избирателей в районе и наличие партийных списков, прохождение в думу выглядит вполне посильным и для небольших партий. Прием документов для регистрации кандидатов в депутаты районной думы должен завершиться 6 апреля.
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