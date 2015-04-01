В Дальнереченском районе Приморья дан старт избирательной кампании по выборам депутатов думы

Намеченное на 17 мая голосование пройдет по 10 одномандатным округам, схема которых уже утверждена, а также по партийным спискам. Отметим, что выборы в Дальнереченском районе досрочные: их проведение связано с вступлением в силу краевого закона о реформе местного самоуправления.

Поскольку теперь закон запрещает формировать представительный орган из числа глав и депутатов поселений, как это было в Дальнереченском районе раньше, требуется провести прямые выборы районных депутатов. Количество народных избранников при переходе на новый принцип формирования думы возрастет с 18 до 20 человек.

В конце марта свои конференции провели крупнейшие игроки на приморском политическом поле – «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. По сведениям газеты «Золотой Рог», принять участие в выборах намерена и партия «Родина», которой свой депутат в районной думе необходим для того, чтобы в 2016 году выдвинуть кандидатов в Законодательное Собрание без сбора подписей. Учитывая небольшое количество избирателей в районе и наличие партийных списков, прохождение в думу выглядит вполне посильным и для небольших партий. Прием документов для регистрации кандидатов в депутаты районной думы должен завершиться 6 апреля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.