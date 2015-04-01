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В Приморье оптимизируют бюджетные средства

01 Апреля 2015, 17:20 | Приморье

В Приморье дума Надеждинского муниципального района еще задолго до наступления кризиса начала вести активную работу по оптимизации бюджетных средств, повышению эффективности их использования.

Дума уменьшила расходы по зарплате с начислениями своему руководящему составу на сумму 1 миллион 595, 2 тысячи рублей (от возможных 4 миллионов 439 тысяч рублей). Это составило экономию средств бюджета - 36 процентов за истекший 2014 год.

При этом Валентин ПАК, председатель Думы Надеждинского муниципального района, уже не один год осуществляет свою деятельность на бесплатной основе, отказавшись от зарплаты. Сэкономленные бюджетные средства направляются на реализацию социально значимых проектов в рамках исполнения полномочий муниципального района.

Лариса РЕКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: бюджет  оптимизация  кризис 



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