Губернатор Приморья объявил мобилизацию

В кризис Приморье находится в более выигрышной позиции по сравнению с другими регионами, считает Владимир Миклушевский

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ 25 марта выступил с ежегодным отчетом перед Законодательным Собранием. Помимо подведения итогов 2014 года, глава региона обозначил приоритеты работы в 2015 году.

При этом он отметил, что все меры социальной поддержки граждан в 2015 году будут выплачены несмотря на трудности. А сложности в экономике нужно использовать для поиска новых возможностей.

Приморье продолжает расти

Прошедший 2014 год Владимир Миклушевский охарактеризовал как очень плодотворный для своей команды и себя лично: в крае была проведена реформа местного самоуправления, началось создание Владивостокской агломерации. А «Большой проезд» по всем 34 муниципальным образованиям Приморья позволил выявить наиболее актуальные проблемы каждой территории и найти пути их решения: по результатам утверждено 102 поручения, которые будут выполнены в течение трех лет. 6 из них уже исполнены. В то же время Владимир Миклушевский призвал муниципалитеты не уповать только на помощь краевой администрации в лице назначенных кураторов.

- Кураторы должны помогать, но не должны работать вместо муниципальных органов власти, - сделал акцент губернатор. – Их задача - быть связующим звеном между муниципалитетами и краевой администрацией.

Глава региона отметил, что темпы роста ВРП Приморья по-прежнему остаются выше среднероссийских: в сопоставимых ценах валовой региональный продукт в 2014 году вырос на 0,8 процента по сравнению с 2013 годом. В промышленности и сельском хозяйстве сохраняется положительная динамика. Промпроизводство второй год подряд растет на 5 процентов, причем прирост добычи полезных ископаемых составил 33 процента, а производство машин и оборудования выросло на 20 процентов. Ощутимо увеличились показатели в сельском хозяйстве: рост отрасли в 2014 году составил 13 процентов, а урожай сои превысил лучшие показатели советских времен более чем вдвое. Кроме того, впервые после завершения строек саммита АТЭС отмечен рост инвестиций в основной капитал (+7 процентов).

- Одной из важных задач мы считаем развитие малого и среднего предпринимательства, - напомнил Владимир Миклушевский. – Поэтому с 2014 года в регионе действует пониженная ставка тарифа на электроэнергию для МСП, снижен порог вложений в экономику для получения налоговых льгот новыми предприятиями. Это дает максимальные возможности тем предпринимателям, которые хотят создать гринфилды. Уже в этом году принято принципиальное решение о введении налоговых каникул для вновь регистрируемых индивидуальных предпринимателей, использующих упрощенную или патентную систему налогообложения, необходимый законопроект уже подготовлен.

Жить стало комфортнее

Как следует из отчета, последние годы ознаменовались серьезным прогрессом в социальной сфере - здравоохранении и образовании. За это время приобретено 180 модульных ФАПов и 200 санитарных автомобилей. В 2014 году начал работу краевой перинатальный центр во Владивостоке, а в будущем планируется создать аналогичный центр в Кавалерово. Поступательными темпами растет и заработная плата медицинских работников. Отдельно губернатор остановился на вопросе доступности лекарств – в скором будущем в Приморье возродят систему краевых и муниципальных аптек, которые должны составить ценовую конкуренцию частным.

Главным достижением в сфере образования Владимир Миклушевский назвал ликвидацию очереди в детские сады среди детей в возрасте от 3 до 7 лет: в Приморье эта цель достигнута на год раньше срока, установленного указом президента РФ. За последние три года в дошкольных учреждениях Приморья создано более 13,5 тыс. мест. Также губернатор еще раз выразил свою позицию о недопустимости закрытия малокомплектных школ в сельских районах. Более того, 1 сентября должна открыться малокомплектная школа в селе Бойком Пограничного района.

В 2014 году успех был достигнут и в решении земельной проблемы многодетных граждан. Бесплатные земельные участки получили свыше пяти тысяч семей.

- Было непросто, но мы это сделали. По сути, за один год мы ликвидировали очередь, которая копилась четыре года, - подчеркнул Владимир Миклушевский. По его словам, теперь необходимо приложить усилия к реализации краевого закона, который дает право на получение участка под ИЖС молодым семьям и семьям с двумя детьми.

Экономическое развитие региона нашло отражение и в других показателях: за последние два года в 1,8 раза сократился отток населения из Приморья – в 2014 году он составил менее 4 тыс. человек. Окончательно переломить негативную тенденцию позволит более плотная работа по привлечению в край вынужденных переселенцев с юго-востока Украины.

Еще одним знаковым событием для Приморья в 2014 году стало возрождение региональных авиаперевозок: администрация края приобрела два самолета, которые уже несколько месяцев выполняют рейсы из Владивостока в населенные пункты на севере края. Сейчас идет работа над расширением маршрутной сети – планируется открыть рейсы в Дальнереченск, Находку, поселки Восток, Лазо и другие. При этом стоимость авиабилетов на рейсы останется приемлемой для жителей благодаря субсидированию тарифов из бюджета.

Просто не будет, но…

В 2015 году всем уровням и ветвям власти придется работать в гораздо более сложных экономических условиях, которые навязаны России извне. Однако курс, начатый еще в 2012 году, меняться не будет, пообещал глава региона.

- Мы должны серьезно мобилизоваться, чтобы добиться результатов, - призвал чиновников и депутатов губернатор.

По мнению Миклушевского, в непростой экономической ситуации позиции Приморья являются более выигрышными по сравнению с другими регионами страны: экономика края ориентирована на экспорт, а кроме того, свою позитивную роль должны сыграть облегченные режимы ведения бизнеса в создаваемых ТОРах. Экспортоориентированным отраслям будет оказана поддержка со стороны государства. Несмотря на трудности, власти региона не планируют сокращать и объемы социальной поддержки населения, на которую только в 2014 году было направлено около 16 млрд рублей.

Наконец, глава региона не обошел вниманием темы, которые на протяжении всего 2014 года вызывали большой общественный резонанс. Речь идет о ситуации вокруг строящихся пятизвездочных гостиниц во Владивостоке и приобретении вертолетов для санитарной авиации.

- Перед вице-губернатором Олегом ЕЖОВЫМ поставлена задача по вводу гостиницы на Корабельной набережной до конца 2015 года. Задача трудная, но выполнимая, - проинформировал депутатов ЗС ПК Владимир Миклушевский. - Что касается гостиницы на мысе Бурном, то для нее мы сейчас активно ищем покупателя. Это позволит покрыть все расходы бюджета на этот проект.

Что касается покупки двух вертолетов для санавиации, то они должны быть поставлены в Приморский край уже в апреле. На дежурство винтокрылые машины планируется поставить уже к концу мая.

- Перед центром медицины катастроф я поставил задачу – на этом не экономить. Вертолеты должны летать и спасать человеческие жизни, - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.