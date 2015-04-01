В Приморье считать обновленное руководство муниципалитетов будут по осени

Внедрение законодательных новаций в систему местного самоуправления в большинстве районов Приморья отложено до осени. Масштабная кадровая ротация на муниципальном уровне произойдет после выборов местных депутатов, которые намечены на сентябрь, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Право объявить конкурсы на замещение вакантных должностей у городов и районов появится после того, как муниципальные уставы приведут в соответствие с последними изменениями в законе о МСУ - они, напомним, устраняют двоевластие на уровне городов и районов. Главой территории по-прежнему будет один человек, но избирать его будет местная дума после одобрения конкурсной комиссией с участием представителей губернатора.

Однако на днях краевой закон о порядке избрания муниципальных депутатов и глав вновь был дополнен статьей, которая уточняет процедуру смены власти в 2015 году. Решение о начале процедуры формирования конкурсной комиссии теперь разрешается отодвинуть до 1 ноября 2015 года – но лишь там, где полномочия местной думы истекают в 2015 году. Таких районов в Приморье семь: Анучинский, Кировский, Михайловский, Пожарский, Ханкайский, Черниговский, Шкотовский. В большинстве из них в период с марта по июль истекают и сроки полномочий нынешних глав, и конкурс на право заполнить вакансии пришлось бы объявлять еще до Единого дня голосования. Но в «Белом доме» решили синхронизировать процессы смены представительной и исполнительной власти в районах, предоставив право избирать главу уже «новым» депутатам, которых изберут осенью 2015 года.

- Вероятна такая ситуация, когда представительный орган выберет нового главу, а затем состоятся выборы местной думы. Может возникнуть конфликт между вновь избранными депутатами и главой. Они могут не сработаться, - не исключает вице-спикер ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ. - Поэтому, согласно законопроекту, представительные органы смогут продлить полномочия главы муниципалитета, а новый состав местной думы уже выберет нового главу.

Напомним, что 14 марта окончились полномочия у главы Артема Владимира НОВИКОВА, главы Шкотовского района Виктора МИХАЙЛОВА и главы Партизанского района Константина ЩЕРБАКОВА (возглавляет район с 1996 года). 21 марта истек срок у глав Кировского и Михайловского районов, а 28 марта – у главы Анучинского. В Артеме новые правила проведения конкурса и требования к кандидатам на должность главы города утвердили 24 марта, и, как ожидается, в ближайшее время должен быть объявлен конкурс. В остальных муниципалитетах, где заканчиваются полномочия глав, последние пока продолжат работать, а полноправные руководители появятся в этих районах уже после сентябрьских выборов.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.