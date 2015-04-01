www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

В Приморье считать обновленное руководство муниципалитетов будут по осени

01 Апреля 2015, 13:29 | Приморье

Внедрение законодательных новаций в систему местного самоуправления в большинстве районов Приморья отложено до осени. Масштабная кадровая ротация на муниципальном уровне произойдет после выборов местных депутатов, которые намечены на сентябрь, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Право объявить конкурсы на замещение вакантных должностей у городов и районов появится после того, как муниципальные уставы приведут в соответствие с последними изменениями в законе о МСУ - они, напомним, устраняют двоевластие на уровне городов и районов. Главой территории по-прежнему будет один человек, но избирать его будет местная дума после одобрения конкурсной комиссией с участием представителей губернатора.

Однако на днях краевой закон о порядке избрания муниципальных депутатов и глав вновь был дополнен статьей, которая уточняет процедуру смены власти в 2015 году.  Решение о начале процедуры формирования конкурсной комиссии теперь разрешается отодвинуть до 1 ноября 2015 года – но лишь там, где полномочия местной думы истекают в 2015 году. Таких районов в Приморье семь: Анучинский, Кировский, Михайловский, Пожарский, Ханкайский, Черниговский, Шкотовский. В большинстве из них в период с марта по июль истекают и сроки полномочий нынешних глав, и конкурс на право заполнить вакансии пришлось бы объявлять еще до Единого дня голосования. Но в «Белом доме» решили синхронизировать процессы смены представительной и исполнительной власти в районах, предоставив право избирать главу уже «новым» депутатам, которых изберут осенью 2015 года.

- Вероятна такая ситуация, когда представительный орган выберет нового главу, а затем состоятся выборы местной думы. Может возникнуть конфликт между вновь избранными депутатами и главой. Они могут не сработаться, - не исключает вице-спикер ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ. - Поэтому, согласно законопроекту, представительные органы смогут продлить полномочия главы муниципалитета, а новый состав местной думы уже выберет нового главу.

Напомним, что 14 марта окончились полномочия у главы Артема Владимира НОВИКОВА, главы Шкотовского района Виктора МИХАЙЛОВА и главы Партизанского района Константина ЩЕРБАКОВА (возглавляет район с 1996 года). 21 марта истек срок у глав Кировского и Михайловского районов, а 28 марта – у главы Анучинского. В Артеме новые правила проведения конкурса и требования к кандидатам на должность главы города утвердили 24 марта, и, как ожидается, в ближайшее время должен быть объявлен конкурс. В остальных муниципалитетах, где заканчиваются полномочия глав, последние пока продолжат работать, а полноправные руководители появятся в этих районах уже после сентябрьских выборов.

Артем СТРОГИН.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: самоуправление 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru