Владимир Миклушевский: Нужно заниматься развитием среднеспециального образования

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский считает, что учреждения среднеспециального образования должны корректировать свои программы в соответствии с запросами современных предприятий и ориентироваться на подготовку специалистов востребованных специальностей. Об этом губернатор заявил на встрече с представителями общественности и средств массовой информации Приморья.

Как пример положительного сотрудничества между бизнесом и учебным заведением Владимир Миклушевский назвал совместную работу Дальневосточного центра судостроения и судоремонта и Дальневосточного судостроительного колледжа по организации центра профессиональной подготовки судостроителей. Судостроительному комплексу «Звезда» уже к концу этого года потребуется более тысячи высококвалифицированных рабочих.

– ДЦСС для верфи нужна большая доля людей со средним специальным образованием. Хочу отметить, что у меня есть полное удовлетворение – чувствую полную поддержку и партнерские отношения со стороны завода «Звезда» и колледжа. Мы с ними хорошо разговариваем, они (ДЦСС) готовы вкладываться в образование, – отметил Владимир Миклушевский, отвечая на вопрос о перспективах образования в Большом Камне.

Дальневосточный судостроительный колледж (ДВССК) – одно из старейших учебных заведений Приморского края, более чем за полувековую историю подготовившее около 9000 специалистов для судостроительной отрасли. Но судостроительному комплексу, строящемуся на базе завода «Звезда», потребуются рабочие, владеющие новыми технологиями, в том числе умеющие читать чертежи и знакомые с элементами программирования.На базе Дальневосточного судостроительного колледжа руководство Дальневосточного центра судостроения и судоремонта планирует создание образовательного центра с современной производственной базой, комфортным общежитием, спорткомплексом, надежной системой безопасности. Оборудование, аналогичное тому, которое будет стоять в цехах судостроительного комплекса, будет смонтировано и в учебных классах колледжа – для того чтобы ребята не чувствовали разницу, когда устроятся на производство. Чтобы из колледжа советского образца создать современный центр подготовки кадров для развивающейся отрасли, нужны инвестиции. Большую часть затрат готов взять на себя Дальневосточный центр судостроения и судоремонта: на каждый государственный рубль компания готова потратить два своих, несмотря на то что учебное заведение является краевым. Пример подобного сотрудничества учебных заведений и производителей озвучил Владимир Миклушевский. В Калуге для подготовки специалистов для нового предприятия по сборке иностранных автомобилей был модернизирован местный профильный колледж.

– Я недавно был в Калуге, посещал там автомобильное производство, чтобы понять, как местный губернатор со своей командой занимается поиском инвесторов. Был приятно поражен тем, как работает автомобильный завод: там колледж – часть производства, – поделился своими впечатлениями Владимир Миклушевский. – Там учатся люди разного возраста: и молодые ребята, и зрелые люди. Они учатся по таким же технологическим картам, какие на заводе применяются. Я специально спросил: «Вы на заводе не переучиваете, как у нас часто делается?» Изначально человек где-то учился, а когда приходит, ему говорят: «Все забудь, будем заново учиться». Они говорят:«Нет, у нас на «Фольксвагене» специалисты постоянно следят за обучением». Так надо сделать и у нас. И мы в этом смысле уже работаем. И первое такое (учебное заведение) будет у вас тут (в Большом Камне).

В ближайшие дни Владимир Миклушевский должен принять решение о корректировке государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013–2017 годы – для включения в нее создания центра профессиональной подготовки судостроителей на базе Дальневосточного судостроительного колледжа, сообщил ZRPRESS.Ru Даниил Гончарук, пресс-секретарь ОАО «ДЦСС».

ZRPRESS.Ru, Владивосток.