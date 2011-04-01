Депутаты ЗС ПК обсудят изменения к пяти законам

5 апреля в Законодательном Собрании Приморского края пройдет заседание комитета по экономической политике и собственности.

Депутаты рассмотрят законопроекты "О внесении изменений в приложение 1 к Закону Приморского края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Красноармейским муниципальным районом и поселениями, образованными в границах Красноармейского муниципального района", "О внесении изменений в Закон Приморского края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Кировским муниципальным районом и поселениями, образованными в границах Кировского муниципального района".

В повестке заседания также проекты законов "О внесении изменения в статью 6 Закона Приморского края "Об обеспечении граждан служебными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда Приморского края", "О внесении изменения в статью 16 Закона Приморского края "О развитии малого и среднего предпринимательства в Приморском крае", "О внесении изменений в Закон Приморского края "О градостроительной деятельности на территории Приморского края" и "О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае".

Комитет обсудит информацию о реализации Закона Приморского края "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Приморском крае" и ряд федеральных законопроектов, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.