Бюджет, отчеты и дисциплина

В Приморье состоялась февральская сессия Законодательного Cобрания края

22 февраля Законодательное Собрание Приморского края дало старт сразу нескольким проектам, направленным на улучшение качества жизни в регионе: дополнительные ассигнования на дороги, благоустройство и культуру отражены в принятой депутатами корректировке бюджета Приморья на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Помимо качества жизни, центральным стал вопрос о качестве работы самих депутатов: для тех, кто пренебрегает своими обязанностями, теперь предусмотрена суровая ответственность.

Первое увеличение

22 февраля краевой парламент в трех чтениях утвердил первую в текущем году корректировку бюджета Приморья, которая была связана с поступлением в край федеральных средств в размере 3,2 млрд рублей и перераспределением собственных средств краевой казны. Всего расходы бюджета в 2017 году увеличатся на 5,1 млрд рублей. Соответственно, основные параметры краевого бюджета составят: по доходам - 87,5 млрд рублей; по расходам - 96,1 млрд рублей, дефицит - 8,5 млрд рублей.

Как уточнил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН, изменения коснулись 14 из 18 государственных программ Приморского края. После одобрения корректировки в бюджете-2017 предусмотрены дополнительные ассигнования на реализацию социальных программ, в том числе на расселение аварийного жилья и обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. Появились и новые направления: например, на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды предусмотрено 381,7 млн рублей, а на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) - 12,3 млн рублей. За счет краевого бюджета увеличены расходы на строительство дорог к территориям опережающего развития, выделены деньги на софинансирование проекта «Безопасные и качественные дороги». В общей сложности финансирование дорожной отрасли увеличено на 1,9 млрд рублей, при этом 625 млн рублей из федерального бюджета направлено на транспортное развитие Владивостокской агломерации.

- Я считаю, это очень важное направление. Средства будут поступать и в последующие годы, что даст возможность развивать территорию, делать ее привлекательной и комфортной для наших граждан, - прокомментировал поправки к «дорожным» статьям бюджета-2017 председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК. - Кроме того, 394 млн рублей будет выделено на проект «Комфортная городская среда». Наша задача - вместе с другими органами власти проконтролировать их распределение между муниципальными образованиями, осуществить депутатский контроль за их эффективным и целевым использованием.

Пропуски лишат статуса

Практически на каждой сессии ЗС ПК шестого созыва парламентарии вносят дополнения в закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края», адаптируя документ к современным реалиям и требованиям, которые предъявляют к депутатам государство и общество. Не стало исключением и февральское заседание: очередные поправки в закон «О статусе депутата» предусматривают возможность досрочного прекращения полномочий депутата за пропуск им заседаний краевого парламента и его комитетов без уважительной причины.

- Вопрос об усилении дисциплины депутатов обсуждался в нескольких созывах Законодательного Собрания, и в итоге эти разговоры вылились в законопроект. Данная норма уже действует во многих субъектах Федерации. Люди избирали нас, чтобы мы работали, а не просто числились в Законодательном Собрании, - объяснил необходимость нововведений председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрий НОВИКОВ.

Тех, кто пропускает заседания без уважительных причин, будут как минимум лишать денежного вознаграждения пропорционально времени отсутствия и высказывать порицание за первый пропуск. При этом депутаты, получающие зарплату из бюджета, могут потерять мандат за меньшее количество прогулов, чем те, кто работает на неосвобожденной основе: поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий коллеги депутатов-прогульщиков смогут после двух и пяти пропущенных заседаний соответственно.

Добавим, что в ходе февральского заседания депутаты заслушали отчеты о работе в 2016 году начальника Управления МВД по Приморскому краю Николая АФАНАСЬЕВА и уполномоченного по правам человека в Приморском крае Валерия РОЗОВА. Омбудсмен проинформировал парламентариев о росте количества обращений в свой адрес после того, как возможность попасть на прием к уполномоченному была обеспечена и для маломобильных граждан. Кроме того, Валерий Розов сообщил, что уже в марте Государственная Дума РФ должна рассмотреть законодательную инициативу приморских депутатов. Законопроект запрещает отзывать у вузов и их филиалов государственную аккредитацию во время учебного года. Причиной подготовки поправки стала ситуация с выдачей дипломов студентам одного из филиалов ДВФУ в Приморье, у которого была отозвана аккредитация, - в минувшем году этот вопрос находился на контроле как у омбудсмена, так и у депутатов.

Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС, доклад краевого омбудсмена накануне был заслушан и подробно проанализирован на заседании комитета. Депутат поблагодарил уполномоченного за его работу, активную гражданскую позицию и неравнодушие к проблемам людей. Кроме того, парламентарии посоветовали Валерию Розову взять на особый контроль обращения граждан, связанные с ростом платежей по общедомовым начислениям за коммунальные услуги.

Артем СТРОГИН.