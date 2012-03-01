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Миклушевский обещает, что массового избиения бизнеса не будет

01 Марта 2012, 18:08 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта, ZRPRESS. «…Массовое избиение бизнеса – такую цель мы не ставим», - это предложение было третьим из речи нового руководителя Приморского края Владимира Миклушевского на встрече с руководителями СМИ края, которая прошла во Владивостоке на 7-м этаже «белого дома» 1 марта.

Первыми двумя он изложил задачи, поставленные перед ним: декриминализация края и борьба с коррупцией.

Вернувшийся накануне из столицы экс-ректор Дальневосточного федерального университета в новом статусе «временно исполняющий обязанности губернатора» уже провел встречи с правоохранительными органами, а после журналистов – его ждали главы муниципальных образований Приморского края. Пока новый губернаторский пул не создан, на пресс-ланч был приглашены представители многочисленных и разношерстных СМИ края, которые отражают реальный срез общественного мнения Приморья. Свой почин Миклушевский объяснил логично: «Борьба с коррупцией предполагает прозрачные процедуры во власти и общественный контроль. Невозможно же поставить возле каждого чиновника милиционера». И новый руководитель края провозгласил открытость власти к обществу, пообещав обсуждение принимаемых в крае решений и законов. Законы пишут сотни людей, а способы обойти их ищут гораздо больше людей.

Опасения за судьбу нынешней приморской бизнес-элиты в пылу борьбы с коррупцией откровенно выразила главный редактор дальневосточной деловой газеты «Золотой Рог» Елена Баркова. За 12 лет, по ее словам, Приморье пережило уничтожение двух бизнес-элит, связанных с руководителями края и Владивостока, – не физическое, а передел бизнеса и выезд за пределы. Предпринимательский потенциал Приморья не безграничен. И если к клейму «контрабандисты» и «браконьеры» сегодня приморским бизнесменам прибавят слово «коррупционеры», то бизнесу это имиджу не прибавит. На это было четко заявлено, что нелегальные рубки в лесу – это браконьерство, а не бизнес. Опора будет сделана на честный легальный бизнес.

Елена БЕЛЬЦЕВА.

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