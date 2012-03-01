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Глава Дальнегорска наказал своих подчиненных
ПРИМОРЬЕ, 1 марта, ZRPRESS. Глава Дальнегорского округа Григорий КРУТИКОВ объявил выговоры своему первому заместителю Владимиру ВОЙНОВУ и председателю административной комиссии Юрию ЧУМИКОВУ за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Причиной наказания стал мусорный коллапс, который население Дальнегорского округа могло наблюдать на протяжении последних двух месяцев в жилых кварталах практически на всех площадках для сбора бытового мусора. Дело в том, что организация сбора и вывозки мусора, а также контроль за этими работами как раз входит в должностные обязанности первого заместителя и председателя административной комиссии. На деле же порой главе округа приходилось лично заниматься вывозкой и очисткой мусорных площадок:
- Я считаю, что мои подчиненные не справились со своими должностными обязанностями. Если ситуация повторится, последуют и более жесткие наказания в их отношении, - прокомментировал ситуацию Григорий Крутиков.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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