Владивосток хотят крупно подставить

Некоторые суда, в нарушение санкций ООН возящие грузы из Северной Кореи, делают крюк в сторону Приморья, бросая тень на российские порты

По меньшей мере шесть принадлежащих китайским компаниям либо же эксплуатируемых им грузовых судов нарушают санкции Организации Объединенных Наций в отношении Северной Кореи. Об этом со ссылкой на спутниковые фотографии и «другие сведения», собранные американскими чиновниками, с которыми удалось ознакомиться редакции, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Эти данные, по информации газеты, представляют собой «подробные доказательства» того, что несколько кораблей, которые отслеживались Вашингтоном, несмотря на ограничения США в отношении Пхеньяна, либо входили в порты КНДР и вывозили оттуда «незаконные грузы» во Вьетнам, либо же осуществляли их передачу с судна на судно в море. Корабли, принимавшие участие в этих операциях, согласно данным собеседников газеты идентифицировались по названию. Все они, как замечает издание, «принадлежат или управляются китайскими компаниями или фирмами, зарегистрированными в Гонконге», либо же их «акционеры - граждане Китая» с адресами в КНР.

По данным правительства США, среди шести этих грузовых судов было китайское Glory Hope 1. В августе прошлого года оно совершило «ряд маневров», чтобы доставить из Северной Кореи уголь во Вьетнам, утверждает WSJ. При этом при приближении к северокорейским портам, как уточняется в документах, оно отключало автоматическую систему идентификации (AIS), которая раскрывала данные о положении судна другим кораблям, спутникам и наземным системам слежения. Отключить это устройство согласно международным морским рекомендациям капитаны корабля могут в случае опасности, замечает издание, подчеркивая, однако, что включить его экипаж обязан сразу после того, как минует опасность. Однако для слежения за Glory Hope 1 американские спецслужбы, по данным издания, использовали не AIS, а спутниковые снимки. Они, как пишет The Wall Street Journal, свидетельствуют о том, что 7 августа прошлого года судно взяло на борт уголь из северокорейского порта в городе Сонним. Устройство слежения Glory Hope 1 включило 15 августа 2017 года рядом с китайским портом Ляньюньган, однако туда не зашло, а продолжило движение к югу вдоль китайского побережья. Затем, 26 августа прошлого года, как пишет WSJ, судно доставило груз во вьетнамский порт города Камфа.

Эти спутниковые фотографии впоследствии американские спецслужбы передали в американский комитет по санкциям: экспорт угля, железной руды, свинца и морепродуктов из КНДР Совбез ООН, приняв резолюцию о санкциях, запретил в августе 2017 года.

Glory Hope 1, как отмечает WSJ, по документам принадлежит китайской компании и управляется зарегистрированной в Гонконге Glory Hope Trade Co. Два ее акционера являются гражданами Китая с адресами в городе Наньтун на востоке страны. Один из них, Лу Юйлян, как рассказал газете владелец судна и его сын Лю Конг, был задержан местными властями в конце августа 2017 года. «Я думаю, что это уголь [перевозимый Glory Hope 1 во Вьетнам] из Северной Кореи», - добавил собеседник издания. Своего отца в этой ситуации он назвал «козлом отпущения». Представитель провинциального правительства, комментируя WSJ ситуацию, заявил, в свою очередь, что местные власти не знают об этой операции и ранее не обнаруживали никаких предполагаемых нарушений санкций. Получить комментарии относительно этого дела от другого акционера Glory Hope Trade Co. изданию не удалось.

В среднем такое судно, как Glory Hope 1, перевозит до 5,5 тыс. тонн угля, замечает WSJ, подчеркивая, что этот груз «по рыночной цене может стоить $1,5 млн».

Однако помимо Glory Hope 1 в северокорейских портах, как отмечает газета, американские спецслужбы также заметили китайское судно Kai Xiang. Уголь, согласно спутниковым снимкам, оно загрузило в северокорейском Нампхо 31 августа прошлого года. Спустя два дня Kai Xiang остановилось в Гонконге, а затем отправилось во вьетнамский город Камфа, где 4 сентября выгрузило уголь на якорной стоянке.

Исполнительный директор китайского подрядчика, который занимался обеспечением безопасности перевозок Kai Xiang, ранее в интервью, как напоминает WSJ, заявил, что то же судно доставило северокорейский уголь во Вьетнам в июне 2017 года. После этого китайская компания, как рассказали ее руководители, расторгла контракт с Kai Xiang. В тот же период экспорт северокорейского угля ограничила ООН, напоминает WSJ. Комментариев относительно произошедшего от владельца и акционеров Kai Xiang газете получить не удалось.

Еще одно зарегистрированное в Китае судно, которое занималось перевозкой экспортированного из КНДР угля, согласно данным американских разведчиков, перед тем как отправиться в Напхо (Северная Корея), обошло Корейский полуостров и прошло мимо российского порта во Владивостоке. Это, как замечает WSJ, было сделано, чтобы «создать впечатление», что судно перевозит уголь из России. Xin Sheng Hai, по словам американских чиновников, отплыло из Китая 10 августа прошлого года, затем 18 и 19 августа прошло вдоль российского побережья. В порт Владивостока согласно устройствам слежения судно не заходило. Спустя два дня Xin Sheng Hai выключило свой AIS и отправилось в северокорейский порт. Там спутники зафиксировали его 31 августа 2017 года. Партия угля, которую судно погрузило тогда на борт, также была доставлена во Вьетнам в конце сентября, уточняет WSJ.

Понятно, что эти «маневры», как и торговля углем из КНДР, относятся к контрабанде, но никак к официальной политике. Репутационные издержки для Китая, который также раздражает действия режима в Пхеньяне, тут намного хуже любой прибыли. А вот ушлые китайские частные мореходы мало перед чем остановятся.

Владивосток хотят крупно подставить

Некоторые суда, в нарушение санкций ООН возящие грузы из Северной Кореи, делают крюк в сторону Приморья, бросая тень на российские порты

По меньшей мере шесть принадлежащих китайским компаниям либо же эксплуатируемых им грузовых судов нарушают санкции Организации Объединенных Наций в отношении Северной Кореи. Об этом со ссылкой на спутниковые фотографии и «другие сведения», собранные американскими чиновниками, с которыми удалось ознакомиться редакции, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Эти данные, по информации газеты, представляют собой «подробные доказательства» того, что несколько кораблей, которые отслеживались Вашингтоном, несмотря на ограничения США в отношении Пхеньяна, либо входили в порты КНДР и вывозили оттуда «незаконные грузы» во Вьетнам, либо же осуществляли их передачу с судна на судно в море. Корабли, принимавшие участие в этих операциях, согласно данным собеседников газеты идентифицировались по названию. Все они, как замечает издание, «принадлежат или управляются китайскими компаниями или фирмами, зарегистрированными в Гонконге», либо же их «акционеры - граждане Китая» с адресами в КНР.

По данным правительства США, среди шести этих грузовых судов было китайское Glory Hope 1. В августе прошлого года оно совершило «ряд маневров», чтобы доставить из Северной Кореи уголь во Вьетнам, утверждает WSJ. При этом при приближении к северокорейским портам, как уточняется в документах, оно отключало автоматическую систему идентификации (AIS), которая раскрывала данные о положении судна другим кораблям, спутникам и наземным системам слежения. Отключить это устройство согласно международным морским рекомендациям капитаны корабля могут в случае опасности, замечает издание, подчеркивая, однако, что включить его экипаж обязан сразу после того, как минует опасность. Однако для слежения за Glory Hope 1 американские спецслужбы, по данным издания, использовали не AIS, а спутниковые снимки. Они, как пишет The Wall Street Journal, свидетельствуют о том, что 7 августа прошлого года судно взяло на борт уголь из северокорейского порта в городе Сонним. Устройство слежения Glory Hope 1 включило 15 августа 2017 года рядом с китайским портом Ляньюньган, однако туда не зашло, а продолжило движение к югу вдоль китайского побережья. Затем, 26 августа прошлого года, как пишет WSJ, судно доставило груз во вьетнамский порт города Камфа.

Эти спутниковые фотографии впоследствии американские спецслужбы передали в американский комитет по санкциям: экспорт угля, железной руды, свинца и морепродуктов из КНДР Совбез ООН, приняв резолюцию о санкциях, запретил в августе 2017 года.

Glory Hope 1, как отмечает WSJ, по документам принадлежит китайской компании и управляется зарегистрированной в Гонконге Glory Hope Trade Co. Два ее акционера являются гражданами Китая с адресами в городе Наньтун на востоке страны. Один из них, Лу Юйлян, как рассказал газете владелец судна и его сын Лю Конг, был задержан местными властями в конце августа 2017 года. «Я думаю, что это уголь [перевозимый Glory Hope 1 во Вьетнам] из Северной Кореи», - добавил собеседник издания. Своего отца в этой ситуации он назвал «козлом отпущения». Представитель провинциального правительства, комментируя WSJ ситуацию, заявил, в свою очередь, что местные власти не знают об этой операции и ранее не обнаруживали никаких предполагаемых нарушений санкций. Получить комментарии относительно этого дела от другого акционера Glory Hope Trade Co. изданию не удалось.

В среднем такое судно, как Glory Hope 1, перевозит до 5,5 тыс. тонн угля, замечает WSJ, подчеркивая, что этот груз «по рыночной цене может стоить $1,5 млн».

Однако помимо Glory Hope 1 в северокорейских портах, как отмечает газета, американские спецслужбы также заметили китайское судно Kai Xiang. Уголь, согласно спутниковым снимкам, оно загрузило в северокорейском Нампхо 31 августа прошлого года. Спустя два дня Kai Xiang остановилось в Гонконге, а затем отправилось во вьетнамский город Камфа, где 4 сентября выгрузило уголь на якорной стоянке.

Исполнительный директор китайского подрядчика, который занимался обеспечением безопасности перевозок Kai Xiang, ранее в интервью, как напоминает WSJ, заявил, что то же судно доставило северокорейский уголь во Вьетнам в июне 2017 года. После этого китайская компания, как рассказали ее руководители, расторгла контракт с Kai Xiang. В тот же период экспорт северокорейского угля ограничила ООН, напоминает WSJ. Комментариев относительно произошедшего от владельца и акционеров Kai Xiang газете получить не удалось.

Еще одно зарегистрированное в Китае судно, которое занималось перевозкой экспортированного из КНДР угля, согласно данным американских разведчиков, перед тем как отправиться в Напхо (Северная Корея), обошло Корейский полуостров и прошло мимо российского порта во Владивостоке. Это, как замечает WSJ, было сделано, чтобы «создать впечатление», что судно перевозит уголь из России. Xin Sheng Hai, по словам американских чиновников, отплыло из Китая 10 августа прошлого года, затем 18 и 19 августа прошло вдоль российского побережья. В порт Владивостока согласно устройствам слежения судно не заходило. Спустя два дня Xin Sheng Hai выключило свой AIS и отправилось в северокорейский порт. Там спутники зафиксировали его 31 августа 2017 года. Партия угля, которую судно погрузило тогда на борт, также была доставлена во Вьетнам в конце сентября, уточняет WSJ.

Понятно, что эти «маневры», как и торговля углем из КНДР, относятся к контрабанде, но никак к официальной политике. Репутационные издержки для Китая, который также раздражает действия режима в Пхеньяне, тут намного хуже любой прибыли. А вот ушлые китайские частные мореходы мало перед чем остановятся.

Владивосток хотят крупно подставить

Некоторые суда, в нарушение санкций ООН возящие грузы из Северной Кореи, делают крюк в сторону Приморья, бросая тень на российские порты

По меньшей мере шесть принадлежащих китайским компаниям либо же эксплуатируемых им грузовых судов нарушают санкции Организации Объединенных Наций в отношении Северной Кореи. Об этом со ссылкой на спутниковые фотографии и «другие сведения», собранные американскими чиновниками, с которыми удалось ознакомиться редакции, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Эти данные, по информации газеты, представляют собой «подробные доказательства» того, что несколько кораблей, которые отслеживались Вашингтоном, несмотря на ограничения США в отношении Пхеньяна, либо входили в порты КНДР и вывозили оттуда «незаконные грузы» во Вьетнам, либо же осуществляли их передачу с судна на судно в море. Корабли, принимавшие участие в этих операциях, согласно данным собеседников газеты идентифицировались по названию. Все они, как замечает издание, «принадлежат или управляются китайскими компаниями или фирмами, зарегистрированными в Гонконге», либо же их «акционеры - граждане Китая» с адресами в КНР.

По данным правительства США, среди шести этих грузовых судов было китайское Glory Hope 1. В августе прошлого года оно совершило «ряд маневров», чтобы доставить из Северной Кореи уголь во Вьетнам, утверждает WSJ. При этом при приближении к северокорейским портам, как уточняется в документах, оно отключало автоматическую систему идентификации (AIS), которая раскрывала данные о положении судна другим кораблям, спутникам и наземным системам слежения. Отключить это устройство согласно международным морским рекомендациям капитаны корабля могут в случае опасности, замечает издание, подчеркивая, однако, что включить его экипаж обязан сразу после того, как минует опасность. Однако для слежения за Glory Hope 1 американские спецслужбы, по данным издания, использовали не AIS, а спутниковые снимки. Они, как пишет The Wall Street Journal, свидетельствуют о том, что 7 августа прошлого года судно взяло на борт уголь из северокорейского порта в городе Сонним. Устройство слежения Glory Hope 1 включило 15 августа 2017 года рядом с китайским портом Ляньюньган, однако туда не зашло, а продолжило движение к югу вдоль китайского побережья. Затем, 26 августа прошлого года, как пишет WSJ, судно доставило груз во вьетнамский порт города Камфа.

Эти спутниковые фотографии впоследствии американские спецслужбы передали в американский комитет по санкциям: экспорт угля, железной руды, свинца и морепродуктов из КНДР Совбез ООН, приняв резолюцию о санкциях, запретил в августе 2017 года.

Glory Hope 1, как отмечает WSJ, по документам принадлежит китайской компании и управляется зарегистрированной в Гонконге Glory Hope Trade Co. Два ее акционера являются гражданами Китая с адресами в городе Наньтун на востоке страны. Один из них, Лу Юйлян, как рассказал газете владелец судна и его сын Лю Конг, был задержан местными властями в конце августа 2017 года. «Я думаю, что это уголь [перевозимый Glory Hope 1 во Вьетнам] из Северной Кореи», - добавил собеседник издания. Своего отца в этой ситуации он назвал «козлом отпущения». Представитель провинциального правительства, комментируя WSJ ситуацию, заявил, в свою очередь, что местные власти не знают об этой операции и ранее не обнаруживали никаких предполагаемых нарушений санкций. Получить комментарии относительно этого дела от другого акционера Glory Hope Trade Co. изданию не удалось.

В среднем такое судно, как Glory Hope 1, перевозит до 5,5 тыс. тонн угля, замечает WSJ, подчеркивая, что этот груз «по рыночной цене может стоить $1,5 млн».

Однако помимо Glory Hope 1 в северокорейских портах, как отмечает газета, американские спецслужбы также заметили китайское судно Kai Xiang. Уголь, согласно спутниковым снимкам, оно загрузило в северокорейском Нампхо 31 августа прошлого года. Спустя два дня Kai Xiang остановилось в Гонконге, а затем отправилось во вьетнамский город Камфа, где 4 сентября выгрузило уголь на якорной стоянке.

Исполнительный директор китайского подрядчика, который занимался обеспечением безопасности перевозок Kai Xiang, ранее в интервью, как напоминает WSJ, заявил, что то же судно доставило северокорейский уголь во Вьетнам в июне 2017 года. После этого китайская компания, как рассказали ее руководители, расторгла контракт с Kai Xiang. В тот же период экспорт северокорейского угля ограничила ООН, напоминает WSJ. Комментариев относительно произошедшего от владельца и акционеров Kai Xiang газете получить не удалось.

Еще одно зарегистрированное в Китае судно, которое занималось перевозкой экспортированного из КНДР угля, согласно данным американских разведчиков, перед тем как отправиться в Напхо (Северная Корея), обошло Корейский полуостров и прошло мимо российского порта во Владивостоке. Это, как замечает WSJ, было сделано, чтобы «создать впечатление», что судно перевозит уголь из России. Xin Sheng Hai, по словам американских чиновников, отплыло из Китая 10 августа прошлого года, затем 18 и 19 августа прошло вдоль российского побережья. В порт Владивостока согласно устройствам слежения судно не заходило. Спустя два дня Xin Sheng Hai выключило свой AIS и отправилось в северокорейский порт. Там спутники зафиксировали его 31 августа 2017 года. Партия угля, которую судно погрузило тогда на борт, также была доставлена во Вьетнам в конце сентября, уточняет WSJ.

Понятно, что эти «маневры», как и торговля углем из КНДР, относятся к контрабанде, но никак к официальной политике. Репутационные издержки для Китая, который также раздражает действия режима в Пхеньяне, тут намного хуже любой прибыли. А вот ушлые китайские частные мореходы мало перед чем остановятся.