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В марте предстоит избрать глав трех районов Приморья

01 Февраля 2011, 13:07 | Приморье

На недавно состоявшемся заседании приморского регионального политсовета «Единой России» утверждались списки кандидатов на выборы.

В Дальнереченском районе политсовет выдвинул действующего главу Каруша СТЕПАНЯНА, который в ходе праймериз на территории набрал всего 9%, в то время как другие кандидаты: Виктор ДЕРНОВ - 81%, Юрий ЗАМЯТИН - 10%. Степаняна предпочли, поскольку тот прошел смотрины у губернатора Сергея ДАРЬКИНА. По признанию самих партийцев, это и стало решающим фактором. В итоге политсовет решил пренебречь формальными результатами голосования в местном отделении и «поддержать губернатора» и его протеже, сообщает primamedia.

В Пограничном районе итоги праймериз были таковы: наибольшее количество голосов, 51%, набрал депутат местной думы Игорь ЧЕРВИНЕЦ. Всего в партийном голосовании участвовало 5 кандидатов, и нынешний и. о. главы района Виктор БОРОВКОВ оказался на четвертом месте с 8,5% голосов. Впрочем, Червинцу придется нелегко даже при официальной поддержке партии власти, которая ему была оказана на сегодняшнем политсовете. Четыре кандидата-самовыдвиженца уже готовы составить ему конкуренцию.

В Кавалеровском районе на более ранних стадиях обсуждения единороссы рассматривали две кандидатуры на должность главы района - это нынешний глава района Андрей КАЗДОРФ и директор Северных электрических сетей, депутат думы района Сергей ЗАЙЦЕВ. Победил Зайцев, именно его кандидатура была согласована с региональным политсоветом, говорят, её одобрил и губернатор Сергей Дарькин. А для дотационного на 80% района очень важно, кого поддержит именно губернатор, ведь район финансово зависит от краевой власти. Например, в начале «нулевых» тот же Сергей ПЛЕВАКО, также ныне претендующий на пост, безнадежно испортил отношения с губернатором, и туго пришлось жителям депрессивной территории без подпитки из краевого бюджета.

Местные единороссы на конференции почти единогласно проголосовали за кандидатуру Зайцева как своего кандидата на должность главы района. Других – «технических» (подставных), также как самовыдвиженцев от «Единой России», в районе не будет – принято решение о недопустимости автономности единороссов. Что касается нынешнего мэра, то на конференции прозвучало, что он выдвигаться не будет.

На конференции была также утверждена предвыборная программа местного отделения партии «Единая Россия». В качестве своего главного оппонента, судя по разговорам в кулуарах конференции, партийцы рассматривают Сергея Плевако.

Похоже, что все выдвиженцы от партии власти пойдут на выборы с одной программой. По крайней мере о том, что основные приоритеты, расставляемые партией, не находили отражения в предвыборных программах кандидатов на последних выборах, на политсовете партии власти говорилось. Предложено унифицировать базовую часть программ всех будущих кандидатов.

Автор: Юрий Рогов | Татьяна Курочкина
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