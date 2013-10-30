Дыры в бюджете Хабаровского края залатают кредитами

В Законодательной думе Хабаровского края приступили к рассмотрению подготовленного региональным минфином бюджета, действие которого впервые рассчитано на три года вперед, сформированного в расходной части по программному принципу.

Общий объем доходов краевого бюджета в 2014 году составит 71,169 млрд рублей, в 2015 году – 73,358 млрд, в 2016 году – 77,746 млрд. План расходов заметно больше: в 2014 году – 76,648 млрд рублей, в 2015 году – 81,667 млрд, в 2016 году – 84,862 млрд.

Согласно прогнозу финансистов, валовой региональный продукт (ВРП) вырастет в 2014 году на 2,2%, в 2015-м - на 2,4%, в 2016-м - на 2,5%. Его объем увеличится с 505,8 млрд рублей в 2014 году до 587,5 млрд рублей в 2016 году. При этом фонд заработной платы будет расти по годам на 10%, 8%, 8,5%, что выше подъема ВРП и темпов инфляции, прогнозируемой в среднем по 5% в год. Да и рост прибыли организаций прогнозируется в пределах от 3,5% до 2,7%. Это означает, что заработки все ближайшие годы будут расти не опираясь на экономику - за счет выполнения указов президента, предполагающих повышение материального содержания бюджетников. Средняя заработная плата по региону прогнозируется в 2014 году в сумме 37,4 тыс. рублей, в 2015 году - 41 тыс. рублей, в 2015 году - 45 тыс. рублей.

Поскольку рост экономики не в силах обеспечить рост благосостояния, деньги на эти цели правительство намерено получить в банках. В 2014 году край привлечет кредитов на 16,8 млрд рублей, в 2015 году - на 25,4 млрд рублей, в 2016 году - на 33 млрд рублей. По расчетам контрольно-счетной палаты Хабаровского края, долговая нагрузка бюджета, на начало 2013 года составлявшая 21,7% от собственных доходов, к началу 2017 года увеличится до 54,6%. Только расходы на обслуживание банковских заимствований составят в 2016 году 3 млрд 126 млн рублей.

Предприняты меры и по перераспределению доходов между краевым бюджетом и муниципалитетами. В представленной депутатам пояснительной записке к проекту финансового законопроекта говорится: «В связи с передачей с местного бюджета на региональный уровень полномочий в сфере дошкольного образования, нормативы отчислений в краевой бюджет увеличены: от налога на доходы физических лиц с 60% до 70%; от транспортного налога, взимаемого на территории городских округов, с 50% до 90%; от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на территории городских округов, - с 73% до 90%». Так будут найдены необходимые средства, составляющие в 2014 году чуть менее 3 млрд рублей, в 2016 году - около 3,5 млрд рублей.

Чтобы компенсировать потери дорожных фондов в муниципальных образованиях, для зачисления в местные бюджеты передаются 10% акцизов на нефтепродукты. Обращает на себя внимание непропорциональность системы перераспределения. Городские округа, а это, прежде всего, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, вместо 50% транспортного налога получат 10%. Муниципальные районы продолжат откладывать себе половину доходов от данного налога. При этом 10% акцизов достанутся всем. Конечно, в крупнейших городах сосредоточено основное количество детских садов, но здесь живет и большинство населения Хабаровского края, оплачивающее НДФЛ, зарегистрирована львиная доля транспортных средств. А если учесть, что в крае в 2014 году ожидается сбор 2,8 млрд рублей акцизов и почти 1 млрд рублей транспортного налога, можно понять, что городские образования вынудят поделиться доходами в больших долях, чем другие муниципалитеты. Ясно, что такой подход не устраивает власти Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, особенно с учетом ухудшения их собственной доходной базы.

И.о. заместителя председателя правительства края - министра финансов Александр КАЦУБА отмечает, что данные города перестали быть донорами краевого бюджета:

- Хабаровск только благодаря подоходному налогу выживает - за счет численности населения.

Основными направлениями расходования бюджетных средств останутся программы образования, социальной защиты и здравоохранения, формирующие более 64% всех расходов.

Программы, имеющие своей целью развитие экономики, представлены в расходных статьях значительно более слабо. На «Содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае» предлагается потратить 775 млн рублей в течение всех 3 лет. При этом в ее состав входят также меры «содействия повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления», ставящие своей целью не усиление активности местных властей в создании условий для экономического роста, а улучшение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. То есть 90 млн рублей из общей суммы финансирования пройдут мимо экономики даже внутри программы.

Программа «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края» получит за 3 года почти 144 млн рублей. В эту сумму входят траты на создание инновационной инфраструктуры, развитие комплексной поддержки инновационной деятельности организаций, развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций, пропаганда и популяризация инновационной, изобретательской и научно-технической деятельности.

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» получит за 3 года 262,4 млн рублей, «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия» - 2 млрд 328 млн рублей на весь период. Имеющая непрямое отношение к экономике программа «Развитие транспортной системы» получит за это же время 890 млн рублей.

Таким образом, общая картина трехлетнего бюджета выглядит весьма настораживающе. Рост социальных расходов в ней опережает рост экономических показателей, а покрытие недостатка средств за счет привлечения банковских кредитов подводит регион к краю долговой ямы, оставляя нерадужные перспективы для бюджета 2017 - 2020 годов. Уже на заседании профильного комитета Закдумы представители фракций КПРФ и Справедливой России сообщили о том, что воздержатся от поддержки такого бюджета по концептуальным соображениям.

И дело не в краевом министерстве финансов, которое, по общему признанию членов бюджетного комитета Законодательной думы региона, провело хорошую работу с имеющимися данными. Дело в самих данных. Региональная экономика стагнирует вслед за общероссийской. Хотя у нее есть и своя специфика:

- Сегодня налоговая инспекция №6 Санкт-Петербурга обслуживает крупнейших налогоплательщиков Хабаровского края. Я помню, лет 10-12 назад КнААПО давало 2/3 доходов консолидированного бюджета региона. А сегодня другая ситуация: на КнААПО прибыли - ноль, - рассказывает Александр Кацуба.

По данным первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Александра ЛЕВИНТАЛЯ, регион в 2015-2016 годах может выйти на новый уровень развития, что позволит начать избавляться от долгов в 2016-2017 годах. Но надежды на этот рывок связаны не с собственными ресурсами или программами - рецептов значительного увеличения темпов роста краевая исполнительная власть не предлагает, - а с очередными посулами со стороны федерального центра, прозвучавшими в том числе на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшем в Комсомольске-на-Амуре.

Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.