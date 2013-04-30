Муниципалы Хабаровска уверены, что сегодняшняя стабильность, в том числе политическая, во многом зависит от работы органов местного самоуправления

В Хабаровске прошла конференция секции по развитию местного самоуправления Ассоциации городов Сибири и Дальнего Востока (АСДГ). На нее собрались около 40 руководителей муниципалитетов, представителей городских дум, советов и администраций - 18 городов и 7 поселений большей части территории РФ. Темой заседания стали «Задачи представительных органов местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока на современном этапе».

Основные проблемы муниципальных образований обозначил вице-президент АСДГ, мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ:

- Нас волнуют сегодня всего несколько основных аспектов законодательства, которые надо отрегулировать. Бюджетная политика, земельные отношения, имущественный комплекс, транспортное обслуживание населения, дорожная деятельность. При регулировании деятельности общественного транспорта люди требуют: призовите к порядку частников. А прокуратура говорит: как только к ним подойдете, будете отвечать перед законом. Сбережение дорог часто заканчивается протестами прокуратуры относительно наших решений по запрещению проезда большегрузного транспорта в межсезонье. 11 лет мы каждый год отменяли свои решения по требованию прокурора и постановлению суда. И только в 2012 году впервые этого не произошло, но срок действия ограничений сократился на 10 дней, в течение которых было уничтожено 300 тыс. м кв. дорог.

Мэр Хабаровска рассказал, как ущемляются интересы муниципалитета при перераспределении полномочий. В частности, в прошлом году город освободили от обязанностей содержания системы здравоохранения, передав ее на региональный уровень вместе с необходимыми бюджетными средствами. Но Хабаровск тратил на нужды здравоохранения 900 млн рублей в год, а из его бюджета на исполнение тех полномочий краем изъяли 1 млрд 820 млн рублей. Примерно то же случилось и с заработной платой работников образования, на которую у дальневосточной столицы уходило 614 млн рублей в год, а после перевода обязанности по ее выплате на региональный уровень из местного бюджета в пользу края изъяли 820 млн рублей. Александр Соколов подсчитал, что только за годы действия 131 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», вступившего в силу с 1 января 2006 года, из финансовой базы местного самоуправления в Хабаровске изъято около 4 млрд рублей.

Серьезная проблема - регулирование прав распоряжения неразграниченными государственными землями. Остались единицы городов, где земельные отношения построены таким образом, что местное самоуправление имеет право распоряжаться землями неразграниченного фонда. В Хабаровске вопросом выделения этих земель занимаются одновременно структуры города и края. После введения двоевластия в этом вопросе сроки оформления участков увеличились в 2,5 - 3 раза. Трудности с оформлением земли ведут к потере инвестиций.

- Хабаровск до сих держался за счет того, что в 2007 году, предвидя последствия, мы оперативно передали часть земельных участков строительному и хозяйственному комплексу городской экономики. Но сейчас этот ресурс исчерпан, - говорит Александр Соколов. - Пришел период понимания, что разделение функций распоряжения нераспределенными землями было ошибкой, которую надо исправлять. Ее можно исправить на уровне региона или с помощью федерального закона. Пока нам говорят, что все должны менять это на местах.

Больной вопрос для всех местных органов власти - передача имущества. Всеми ведомственными государственными структурами - РЖД, РАО ЕЭС России, Минобороны, госпредприятиями оборонного комплекса - весь ветхий жилой фонд сброшен на муниципалитеты. Причем делается это чаще всего безо всякой предварительной подготовки в виде необходимого ремонта зданий и сетей, без выделения средств на проведение данных работ. В практику вошел даже уведомительный порядок передачи такого имущества муниципальным образованиям, когда местные власти просто ставят перед фактом: с этого времени имущество ваше и все.

Вице-президент АСДГ считает необходимым поощрять муниципалитеты за успешную реализацию промышленной политики путем перечисления в бюджет муниципальных образований доли от налога на прибыль предприятий.

Недостаток финансовых ресурсов для исполнения возложенных полномочий назвал главной проблемой в разговоре с корреспондентом «ЗР» и мэр города Братска Константин КЛИМОВ:

- Наибольшие доли налоговых отчислений уходят в региональный и федеральный бюджеты. А значительная часть ответственности остается на местах. Мы же для жителей муниципалитетов самые близкие представители власти. Почти по любым вопросам первым делом идут к нам. За местами в детских садах, за решением проблем ЖКХ, дорог, благоустройства и т.д. Чтобы все эти вопросы решать, необходимо финансирование.

Другая актуальная проблема для города, где мэр является председателем думы, но не является главой администрации, - слабая возможность контроля представительной власти за исполнительным органом.

- Мы считаем, что дума города Братска должна коллективно контролировать действия исполнительной власти, не допуская, прежде всего, неэффективных расходов бюджетных средств. Но такими полномочиями представительный орган сегодня не наделен.

Зато в Благовещенске, где с 2010 года действует институт назначения сити-менеджера, этот вопрос остро не стоит. Как рассказал «ЗР» избираемый из числа депутатов местной думы глава муниципального образования города Благовещенска Владимир КОБЕЛЕВ, за ним сохраняются полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, включая администрацию города. Поэтому сити-менеджер вынужден считаться с позицией представительного органа.

Общими проблемами, отличающими сибирские и дальневосточные муниципальные образования, являются: удаленность от федерального центра, огромные расстояния между региональными центрами и муниципалитетами, между поселениями. Они накладывают повышенные обязательства по совершенствованию дорожной и коммунальной инфраструктуры, поддержке различных форм транспортного сообщения, включая малую авиацию.

Муниципалы уверены, что сегодняшняя стабильность, в том числе политическая, во многом зависит от того, как справляются со своими обязанностями органы местного самоуправления. Будет хорошо работать муниципалитет - жители поставят высокую оценку всем уровням власти. Будет работать плохо - негативных оценок удостоятся все властные этажи. И этого никто не оспаривает. Но, отмечая некоторые положительные сдвиги, Александр Соколов констатирует:

- У нас есть огромный опыт, детальный анализ, все всё знают, все понимают, но решения по основным волнующим нас вопросам не принимаются.

Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.