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Рейтинг Хабаровского края падал вместе с ценами
Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах развития региона в 2012 году.
Согласно его оценкам, тенденции социально-экономического развития края характеризуются положительной динамикой. При этом по основным показателям регион развивается темпами, превышающими общероссийские данные. В частности, валовой региональный продукт в 2012 году вырос на 4,3%, в то время как в среднем по России – на 3,5%. Рост ВРП к 2008 году составил 12,2%, а по России – 4%.
Промышленное производство по итогам 2012 года выросло в крае к уровню 2008 года в 1,4 раза. Причем основной прирост обеспечен обрабатывающим сектором – почти 70% за период 2008-2012 годов. Реализация крупных инвестиционных проектов лесопереработки позволила увеличить практически в 2 раза к уровню 2008 года объем производства пиломатериалов. В 2012 году достигнут максимальный за новейшую историю объем вылова рыбы - 237,8 тыс. тонн, что в 1,6 раза выше уровня 2008 года. Объем добычи золота вырос за год в 1,2 раза. Добыча серебра выросла в 2,9 раза по сравнению с 2008 годом. Рост добычи олова за тот же период составил 1,5 раза. В 1,5 раза увеличился к 2008 году и грузооборот в транспортном секторе.
Инвестиции в основной капитал выросли в крае за 5 лет в 1,7 раза (по России – 4,3%) и составили в 2012 году около 181,5 млрд рублей. В минувшем году в крае введен целый ряд важнейших экономических объектов. В строй вступили: Кузнецовский тоннель, завод по производству клееной пилопродукции, топливных гранул и вторая линия лесопиления деревообрабатывающего комплекса в Ванино ООО «СП Аркаим». Заработал завод по производству лущеного шпона в Амурске ОАО «Дальлеспром».
Запущены установка замедленного коксования, установка каталитического риформинга, блок предварительного фракционирования прямогонного бензина с базой хранения и отгрузки сжиженных газов на Комсомольском НПЗ, ОАО «НК Роснефть», гидрометаллургический комбинат в Амурске, на котором сейчас ведутся пуско-наладочные работы. Проведена модернизация ПЭТ линии ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» в Хабаровске.
Рекордные средства из краевого и федерального бюджетов в 2012 году – 272 млн рублей - были направлены на развитие малого и среднего предпринимательства. Кроме того, почти на 300 млн рублей выросли активы Фонда поддержки предпринимательства. В крае действуют Гарантийный Фонд и Центр поддержки экспорта, создан центр субконтрактации в помощь малому и среднему производственному бизнесу, принято решение по строительству бизнес-инкубатора с перспективой развития до технопарка в Комсомольске.
Более миллиарда рублей в 2012 году было направлено на краевые мероприятия по улучшению жилищных условий населения - на долевое строительство квартир для различных категорий граждан, улучшение жилищных условий молодых семей, на краевую ипотеку. Такая поддержка стала дополнительным стимулом к росту спроса на жилье и дальнейшему развитию жилищного строительства, объемы которого пока отстают от спроса. Так, только по программе краевой ипотеки, предполагающей привлечение бюджетных средств на снижение стоимости квадратного метра, на начало 2013 года в очереди на участие в долевом строительстве стояли 4 тыс. 673 человека. Несоответствие спроса и предложения стало основной причиной роста цен на жилье в Хабаровске, который по этому показателю стоимости вышел на 3 место в стране, уступив только Москве и Петербургу.
Вообще, тема дороговизны жизни в Хабаровске, ставшем, по данным Общественной палаты России, самым дорогим городом РФ в конце 2012 года, была одной из самых злободневных на пресс-конференции. Она волновала не только журналистов, но и приглашенных студентов гуманитарного университета. Но губернатор нашелся, что ответить:
- У меня есть данные по ДФО. Из 9 регионов округа наибольший прирост цен на продовольственные товары в декабре 2012 года, по сравнению с декабрем 2011 года, отмечен по Магаданской и Сахалинской областям - 6,93% и 6,17% соответственно. В Приморском и Хабаровском краях рост составил 6,04%. Стоимость минимального набора продуктов питания за декабрь 2012 года по Хабаровскому краю составила 3 тыс. 610 рублей. Среди регионов Дальнего Востока край по данному показателю, в порядке убывания стоимости, занимает лишь 7 место, сразу после Приморского края, где продуктовый набор стоил 3 тыс.738 рублей. А наибольшая стоимость минимального набора продуктов питания сложилась в Чукотском автономном округе – 6 тыс. 949 рублей.
Губернатор напомнил, что для стабилизации цен в северных районах края правительством региона было принято решение о возмещении части транспортных расходов на поставку муки и сахара в Охотский, Тугуро-Чумиканский и Аяно -Майский районы. Это привело к снижению цен на продукты питания, но затем сказалось и на общероссийском рейтинге Хабаровского края, который также был снижен из-за подобных расходов, признаваемых на федеральном уровне неэффективными. Впрочем, такой поворот не заставил региональные власти усомниться в правильности выбранного пути и Законодательной думой Хабаровского края в первом чтении уже принят законопроект, предусматривающий включение в перечень продовольственных товаров, перевозки которых в северные районы дотируются из регионального бюджета, продуктов детского питания. Рассматривается и возможность расширения географии действия программы.
Из задач, стоящих перед экономикой края в 2013 году, Вячеслав Шпорт выделил достижение нескольких целевых показателей: рост ВРП не менее 5%, промышленного производства - не меньше 6%. В этом году ожидаются внедрение стандартов деятельности по улучшению инвестиционного климата на территории края, разработанных совместно с Агентством стратегических инициатив, начало реализации «дорожных карт» Национальной предпринимательской инициативы в сфере получений разрешений на строительство, подключения к объектам энергетики. В рамках реализации майского указа президента РФ, в крае планируются мероприятия по формированию рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. В краевом бюджете на 2013 год для данных целей уже предусмотрено 70 млн рублей.
Александр ЗУБОВ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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