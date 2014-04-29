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Хабаровск займет на покрытие дефицита в СМПбанке
Финансовый департамент администрации Хабаровска признал банк «Северный морской путь» (СМП банк) победителем аукциона на право предоставления городскому округу невозобновляемой кредитной линии с лимитом 600 млн рублей. Средства привлекаются на покрытие дефицита городского бюджета.
Как говорится в материалах сайта госзакупок, победитель предложил заключить договор по цене 56,712 млн рублей. Начальная цена составляла 57,6 млн рублей, исходя из ставки 9,6% годовых. Срок кредитования - 1 год. В аукционе также принимал участие Сбербанк России, запросивший 57 млн рублей.
Доходы бюджета Хабаровска на 2014 год запланированы в размере 12,083 млрд рублей, расходы - 12,889 млрд рублей, дефицит - 805,9 млн рублей, или 6,25% расходов.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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