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Юрий Чайка с дальневосточными прокурорами обсудил госпрограммы в ДФО

26 Июля 2011, 21:56 | Хабаровск

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел в Хабаровске совещание с участием прокуроров дальневосточных регионов. В совещании участвовал полномочный представитель президента в ДФО Виктор Ишаев, сообщает пресс-служба полпредства.

«Развитие Дальнего Востока имеет программный характер, именно поэтому прокуратуре следует обратить особое внимание на соблюдение законности при реализации всех государственных программ, осуществляемых в регионе», - отметил Виктор Ишаев.

Полпред сообщил, что в 2010 году на строительстве объектов саммита АТЭС было осуществлено 400 мер прокурорского реагирования, причем без остановки строительных работ были устранены нарушения. Прокуратура контролирует качество строительства дорог, систем водоснабжения, реконструкции фасадов, то есть тех объектов, которые после саммита АТЭС остаются как инфраструктура территории. Он отметил, что есть нарушения экологического законодательства при прокладке трубопроводов. «Но совместная работа органов власти и правоохранительных органов помогает активно работать по возмещению ущерба государству», - сказал Виктор Ишаев.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
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