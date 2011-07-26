Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Юрий Чайка с дальневосточными прокурорами обсудил госпрограммы в ДФО
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел в Хабаровске совещание с участием прокуроров дальневосточных регионов. В совещании участвовал полномочный представитель президента в ДФО Виктор Ишаев, сообщает пресс-служба полпредства.
«Развитие Дальнего Востока имеет программный характер, именно поэтому прокуратуре следует обратить особое внимание на соблюдение законности при реализации всех государственных программ, осуществляемых в регионе», - отметил Виктор Ишаев.
Полпред сообщил, что в 2010 году на строительстве объектов саммита АТЭС было осуществлено 400 мер прокурорского реагирования, причем без остановки строительных работ были устранены нарушения. Прокуратура контролирует качество строительства дорог, систем водоснабжения, реконструкции фасадов, то есть тех объектов, которые после саммита АТЭС остаются как инфраструктура территории. Он отметил, что есть нарушения экологического законодательства при прокладке трубопроводов. «Но совместная работа органов власти и правоохранительных органов помогает активно работать по возмещению ущерба государству», - сказал Виктор Ишаев.
Новости тематики
- Руководитель Ростехнадзора посетил АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
- Законодательную Думу Хабаровского края возглавил Сергей Луговской
- Хабаровский таможенник брал взятки
- В Законодательной Думе Хабаровского края сменилось руководство
- Министра строительства Хабаровского края отправили в отставку
- Министр МВД молниеносно отреагировал на заявления дальневосточной журналистки Путину
- Шпорт призвал хабаровчан в Народный фронт
- Кресло спикера Законодательной думы Хабаровского края еще не свободно, но борьба за него уже идет
- Ишаев требует, чтобы новый ледовый дворец в Хабаровске не создавал заторы на дорогах
- Хабаровск признан победителем общероссийского конкурса региональных стратегий
Новости раздела
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Единая Россия" определилась с кандидатом в мэры Хабаровска
- Шпорт решил остаться губернатором Хабаровского края
- Трехлетний бюджет Хабаровского края потяжелел на 8,2 миллиарда рублей
- В Хабаровском крае за Путина проголосовали 65,78 процентов избирателей
- В Правительстве Хабаровского края прошли министерские рокировки
- Руководитель Ростехнадзора посетил АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
- Законодательную Думу Хабаровского края возглавил Сергей Луговской
- На площадке Ракитное ТОР "Хабаровск" поднят флаг первого инвестора
- Хабаровский таможенник брал взятки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Провал резидентов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Вышли из строя
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту