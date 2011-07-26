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Праймериз по-хабаровски
В предварительном народном голосовании (праймериз) по отбору кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России» и Общероссийского народного фронта будут участвовать 57 жителей Хабаровского края, сообщил руководитель региональной общественной приемной председателя партии Владимира ПУТИНА Юрий БЕРЕЗУЦКИЙ.
22 июля на первой площадке, в городе Комсомольске-на-Амуре, стартовал первый этап голосования. В списке кандидатур, которые вышли на праймериз, 57 человек.
19 кандидатов выдвинуты «Единой Россией», остальные - общественными организациями и самовыдвиженцы. Для того, чтобы кандидаты могли рассказать о себе и своих программах, в крае будут работать девять площадок.
«Голосовать за кандидатов будут выборщики - уполномоченные регионального координационного совета Общероссийского народного фронта. Всего 104 выборщика. Каждый выборщик может голосовать не только за одного, но и за всех внесенных в список кандидатов», - отметил Березуцкий. По окончании праймериз кандидаты, набравшие максимальное количество голосов, будут предложены съезду «Единой России» для включения в региональный список.
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