www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
АТР
Распечатать

Хабаровский край остался без Вьетнама

25 Июня 2013, 17:13 | Хабаровск

Хабаровский край не смог представить проекты перспективного сотрудничества с вьетнамскими инвесторами. Такой вывод можно сделать из слов полпреда президента - министра по развитию Дальнего Востока Виктора ИШАЕВА, вернувшегося из деловой поездки во Вьетнам.

Министр сообщил на пресс-конференции в Хабаровске, что включил в состав делегации представителей только тех территорий, которые уже имеют готовые предложения для вьетнамских коллег. Вместе с ним страну посетили, пообщавшись с высшим руководством и представителями деловых кругов, глава Еврейской автономной области, представители Приморского края и Сахалинской области.

По замечанию Виктора Ишаева, власти и бизнес дружественного государства проявили непраздный интерес к перспективам сотрудничества с российским Дальним Востоком. Особенно предметным было внимание к готовящимся на федеральном и региональном уровнях преференциям для вновь открываемых предприятий, позволяющим приблизить уровни рентабельности производства к привлекательным для инвестиций параметрам.

ЕАО и Вьетнам готовы сотрудничать в развитии легкой промышленности, поднимая швейное и обувное производство российского региона. В области есть необходимые мощности, которые сейчас простаивают. По мнению министра востокразвития, необходимо слегка поменять оборудование и можно начинать совместную деятельность. При этом российская сторона готова пригласить вьетнамских специалистов, привлечь вьетнамские технологии, взять на работу часть вьетнамских сотрудников. Приморский край также предлагает создать кластер швейного производства, в котором будут заняты около 5 тыс. человек. Кроме того, Приморье, вместе с Сахалином, надеется на вьетнамские деньги и технологии в переработке биоресурсов и развитии аквакультуры.

Перспективным, по мнению Виктора Ишаева, выглядит и сотрудничество в области сельского хозяйства. Во Вьетнаме на 331 тыс. 210 кв. км территории размещены более 92 млн человек - 273 чел. на кв. км. В ДФО на территории в 6 млн 169 тыс. кв. км живут чуть больше 6,2 млн  человек. Естественная нехватка земли для возделывания сельхозкультур и животноводства во Вьетнаме легко восполняется свободными ресурсами российского Дальнего Востока. С учетом постоянного роста спроса на продовольствие в мире, такое взаимодополнение обещает быть и весьма взаимовыгодным.

Если Вьетнам появится на Дальнем Востоке, он составит серьезную конкуренцию на местном рынке поставщикам и производителям из других стран, являющихся крупнейшими внешнеторговыми партнерами российского макрорегиона. Проще говоря, поездка министра-полпреда - часть стратегии российских властей, нацеленной на уход от доминирования Китая во внешнеэкономических отношениях на Востоке. Расширение списка и качества сотрудничества с другими странами даст России больше свободы и авторитета в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Виктор Ишаев считает, что кроме Вьетнама на этом направлении большой неиспользованный потенциал хранят в себе экономические связи с Японией, Малайзией, Индонезией, Южной и даже Северной Кореей.

Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Александр Зубов
Теги: международное сотрудничество  Корея  инвестиции  Вьетнам  Япония  АТР  Ишаев 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru