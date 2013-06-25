Хабаровский край остался без Вьетнама

Хабаровский край не смог представить проекты перспективного сотрудничества с вьетнамскими инвесторами. Такой вывод можно сделать из слов полпреда президента - министра по развитию Дальнего Востока Виктора ИШАЕВА, вернувшегося из деловой поездки во Вьетнам.

Министр сообщил на пресс-конференции в Хабаровске, что включил в состав делегации представителей только тех территорий, которые уже имеют готовые предложения для вьетнамских коллег. Вместе с ним страну посетили, пообщавшись с высшим руководством и представителями деловых кругов, глава Еврейской автономной области, представители Приморского края и Сахалинской области.

По замечанию Виктора Ишаева, власти и бизнес дружественного государства проявили непраздный интерес к перспективам сотрудничества с российским Дальним Востоком. Особенно предметным было внимание к готовящимся на федеральном и региональном уровнях преференциям для вновь открываемых предприятий, позволяющим приблизить уровни рентабельности производства к привлекательным для инвестиций параметрам.

ЕАО и Вьетнам готовы сотрудничать в развитии легкой промышленности, поднимая швейное и обувное производство российского региона. В области есть необходимые мощности, которые сейчас простаивают. По мнению министра востокразвития, необходимо слегка поменять оборудование и можно начинать совместную деятельность. При этом российская сторона готова пригласить вьетнамских специалистов, привлечь вьетнамские технологии, взять на работу часть вьетнамских сотрудников. Приморский край также предлагает создать кластер швейного производства, в котором будут заняты около 5 тыс. человек. Кроме того, Приморье, вместе с Сахалином, надеется на вьетнамские деньги и технологии в переработке биоресурсов и развитии аквакультуры.

Перспективным, по мнению Виктора Ишаева, выглядит и сотрудничество в области сельского хозяйства. Во Вьетнаме на 331 тыс. 210 кв. км территории размещены более 92 млн человек - 273 чел. на кв. км. В ДФО на территории в 6 млн 169 тыс. кв. км живут чуть больше 6,2 млн человек. Естественная нехватка земли для возделывания сельхозкультур и животноводства во Вьетнаме легко восполняется свободными ресурсами российского Дальнего Востока. С учетом постоянного роста спроса на продовольствие в мире, такое взаимодополнение обещает быть и весьма взаимовыгодным.

Если Вьетнам появится на Дальнем Востоке, он составит серьезную конкуренцию на местном рынке поставщикам и производителям из других стран, являющихся крупнейшими внешнеторговыми партнерами российского макрорегиона. Проще говоря, поездка министра-полпреда - часть стратегии российских властей, нацеленной на уход от доминирования Китая во внешнеэкономических отношениях на Востоке. Расширение списка и качества сотрудничества с другими странами даст России больше свободы и авторитета в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Виктор Ишаев считает, что кроме Вьетнама на этом направлении большой неиспользованный потенциал хранят в себе экономические связи с Японией, Малайзией, Индонезией, Южной и даже Северной Кореей.

Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.