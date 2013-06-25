В правительстве Хабаровского края – кадровые потрясения

На минувшей неделе врио губернатора Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ принял отставку министра имущественных отношений края Александра ДАВИДЕНКО, написавшего заявление об увольнении по собственному желанию. Это стало вторым крупным кадровым потрясением регионального правительства за последний месяц, в течение которого по решению суда от должности был освобожден и заместитель председателя правительства края - министр промышленности и транспорта Владимир БЫЧЕНКО.

Александр Давиденко занял пост министра только в марте 2012 года. Ранее он работал консультантом представительства края в Москве, возглавлял КГКУ «Фонд имущества Хабаровского края». В министерстве имущественных отношений в данный момент идут мероприятия по расследованию уголовного дела, в рамках которого, по данным газеты «Комсомольская правда - Хабаровск», ссылающейся на источники в правоохранительных органах, статус бывшего министра еще не определен - он может стать как свидетелем, так и главным обвиняемым. Из тех же источников прозвучало, что некоторым замам Давиденко обвинения уже предъявлены. Так что заявление «по собственному» может быть лишь попыткой опередить события и снизить градус возможного скандала.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении Владимира Быченко, которого подозревают в нанесении ущерба в 190 млн рублей кредиторам ХГУП «Крайдорпредприятие». Получив подписку о невыезде, он до середины июня продолжал исполнять свои служебные обязанности. Но 14 июня суд, по ходатайству следствия, отстранил чиновника от работы на период расследования.

Эти события стали неприятным фоном начала предвыборной кампании Вячеслава Шпорта, которого региональное отделение «Единой России» на прошлой же неделе выдвинуло кандидатом в губернаторы края. Помимо дестабилизации работы правительства, испытывающего по общему признанию серьезнейший кадровый голод на всех уровнях управления, уголовные дела и отставки могут снизить электоральный рейтинг врио губернатора, доведя выборы до второго тура.

Стоит отметить, что претензии правоохранителей высказывались в этом году и некоторым другим фигурам в краевом правительстве. Но тогда дело оканчивалось административными наказаниями. А в конце прошлого года после возбуждения сразу нескольких уголовных дел в министерстве, пост министра сельского хозяйства края покинул Сергей ГОМАНЮК.

Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.