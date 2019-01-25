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Бывшему дальневосточному губернатору нашли "теплое местечко"

25 Января 2019, 17:04 | Хабаровск

Опозорившиеся чиновники остаются в строю

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение правительства о назначении бывшего губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА членом коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК). Напомним, что экс-губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в настоящее время работает ректором Московского политехнического университета. А сменивший его Андрей ТАРАСЕНКО вскоре после отставки с должности врио губернатора Приморья был назначен заместителем главы Росморречфлота.

Коллегия ВПК является постоянно действующим органом при правительстве России для решения текущих вопросов деятельности Комиссии. Основные задачи коллегии - координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, развития науки и технологий в интересах военно-технического обеспечения обороны страны, осуществления контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения, мобилизационной подготовки экономики РФ и формирования государственного оборонного заказа.

По итогам состоявшегося 23 сентября 2018 года второго тура выборов губернатора в Хабаровском крае победил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей ФУРГАЛ: после обработки всех протоколов он набрал 69,57% голосов, действующий губернатор Вячеслав Шпорт («Единая Россия») получил 27,97%.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

Автор: Олег Клименко
Теги: шпорт  тарасенко  выборы  впк  ЛДПР  приморье  губернатор  Владимир Миклушевский  назначение 



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