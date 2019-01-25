Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бывшему дальневосточному губернатору нашли "теплое местечко"
Опозорившиеся чиновники остаются в строю
Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение правительства о назначении бывшего губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА членом коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК). Напомним, что экс-губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в настоящее время работает ректором Московского политехнического университета. А сменивший его Андрей ТАРАСЕНКО вскоре после отставки с должности врио губернатора Приморья был назначен заместителем главы Росморречфлота.
Коллегия ВПК является постоянно действующим органом при правительстве России для решения текущих вопросов деятельности Комиссии. Основные задачи коллегии - координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, развития науки и технологий в интересах военно-технического обеспечения обороны страны, осуществления контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения, мобилизационной подготовки экономики РФ и формирования государственного оборонного заказа.
По итогам состоявшегося 23 сентября 2018 года второго тура выборов губернатора в Хабаровском крае победил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей ФУРГАЛ: после обработки всех протоколов он набрал 69,57% голосов, действующий губернатор Вячеслав Шпорт («Единая Россия») получил 27,97%.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Бывшему дальневосточному губернатору нашли "теплое местечко"
- Руководитель Ростехнадзора посетил АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
- Законодательную Думу Хабаровского края возглавил Сергей Луговской
- Хабаровский таможенник брал взятки
- В Законодательной Думе Хабаровского края сменилось руководство
- Министра строительства Хабаровского края отправили в отставку
- Министр МВД молниеносно отреагировал на заявления дальневосточной журналистки Путину
- Шпорт призвал хабаровчан в Народный фронт
- Кресло спикера Законодательной думы Хабаровского края еще не свободно, но борьба за него уже идет
- Ишаев требует, чтобы новый ледовый дворец в Хабаровске не создавал заторы на дорогах
Новости раздела
- Бывшему дальневосточному губернатору нашли "теплое местечко"
- В Хабаровском крае из одного министерства сделают два
- Бегство министров из правительства Хабаровского края приобрело характер эпидемии
- Правительство Хабаровского края пополнилось двумя новыми чиновниками
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма"
- Хабаровские депутаты решили ограничить полномочия новоизбранного губернатора
- Фургал пообещал ввести в Комсомольске-на-Амуре "прямое правление"
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
- В Хабаровском крае соратник Ишаева стал первым замом Фургала
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк предлагает снимать в банкоматах наличные по-новому
- Эвакуацию детей из школ Владивостока иначе как позором не назовешь
- Спасатели нашли тело третьего лётчика Су-34
- Во Владивостоке безнаказанно разворовывают госимущество
- "Черные дыры" Снеговой Пади
- Новая схема развода приморцев на деньги
- Минобороны: Найден второй пилот Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке
- Во Владивосток направят Boeing-737-700
- Экспертный совет премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток возглавит мастер политических коммуникаций
- До взлета доллара остались считанные дни