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Руководитель Ростехнадзора посетил АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

24 Ноября 2017, 10:08 | Хабаровск

В Хабаровске 17 ноября состоялось совещание по реформированию контрольно-надзорной деятельности с участием министра РФ по вопросам «Открытого правительства»  АБЫЗОВА М.А., руководителя Ростехнадзора  АЛЕШИНА А.В. и губернатора Хабаровского края  ШПОРТА В.И.

В рамках совещания руководитель Ростехнадзора Алешин А.В. в сопровождении руководителя Дальневосточного Управления Ростехнадзора КОПАРЕЙКИНА А.Ф. посетил Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ХНПЗ) - одно из наиболее технологичных предприятий Дальневосточного федерального округа.

В ходе рабочей встречи на предприятии Алешину А.В. были доложены основные показатели завода в области промышленной безопасности. Особо было отмечено то, что результатом ежегодных инвестиций в проекты, связанные с промышленной безопасностью, является отсутствие аварий на производственных объектах завода с 2012 года.

 


 

Затем Алешин А.В. и Копарейкин А.Ф. в сопровождении представителей завода осмотрели опасные производственные объекты. Руководству Ростехнадзора были продемонстрированы результаты проведенной реконструкции, позволившей ХНПЗ увеличить объем и глубину переработки. Особый интерес вызвал осмотр промышленной площадки с посещением Центральной операторной комплекса гидрогенизационных процессов.

По результатам посещения Хабаровского нефтеперерабатывающего завода руководитель Ростехнадзора  Алешин А.В. отметил высокий уровень промышленной безопасности на предприятии.


 

Строгое соблюдение норм и требований законодательства в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности является безусловным приоритетом деятельности всех предприятий Группы ННК.

 

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: Хабаровский НПЗ  Хабаровск  ннк  Ростехнадзор  завод 



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