Стратегия на природные ресурсы ведет в тупик

Ведущие ученые Дальнего Востока в течение двух дней на международной конференции в Хабаровске рассматривали долгосрочный прогноз развития макрорегиона на ближайшие десятилетия, вплоть до 2050 года. И что сразу обратило на себя внимание - разница между тем, каким хотят видеть дальневосточную экономику представители науки и как это будущее формируется государственной стратегией.

По мнению члена-корреспондента РАН, заместителя председателя Дальневосточного отделения РАН Юрия КУЛЬЧИНА, выражавшего очевидно позицию академической науки, ресурсный потенциал Дальнего Востока почти исчерпан, в настоящее время прогресс может быть достигнут только за счет освоения шельфа и использования наукоемких технологий, основанных на последних достижениях науки.

- Мы должны предложить современному рынку уникальную высокотехнологичную продукцию высочайшего качества, включая наукоемкие технологии, по различным направлениям развития экономики знаний на Дальнем Востоке, - сказал Юрий Кульчин.

Как оказалось, предложить есть что: в активе институтов ДВО РАН - 321 завершенная научная разработка, 535 охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, на баланс научных заведений поставлено 407 объектов интеллектуальной собственности. Больше всего изобретений и патентов - в технических науках и машиностроении - 35,5%, в биотехнологиях и медицине - 17,6%, в океанологии - 17,3%, в геологии - 16%, в химии и новых материалах - 13,6%.

Правда, инфраструктура, способствующая внедрению изобретений, развита крайне слабо, прежде всего, в инжиниринговом звене, должном выполнять функции адаптера и проводника между научными идеями и реальным производством. Например, специалистами ДВО РАН разработана система оптимального управления непрерывными технологическими процессами в нефтепереработке, дающая стабилизацию качества нефтепродуктов, снижение энергозатрат, увеличение выхода светлых нефтепродуктов. Она была даже успешно внедрена на ПО «Киришнефтеоргсинтез». А почему не на нефтеперерабатывающих заводах Хабаровского края? Производственники о ней даже не слышали.

В связи с этим ученые предлагают государству сосредоточить усилия на создании необходимых условий для внедрения инновационных технологий в экономику, например, формировать инфраструктурные наукоемкие инженерно-технические центры высоких технологий, создавать технико-внедренческие особые экономические зоны в виде технопарков.

В задачах Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года также значится «формирование нормативной правовой базы, определяющей особые условия ценовой, тарифной, таможенной, налоговой и бюджетной политики». Только даже импульсов к началу движения государства по этому пути не заметно. Сейчас властвует другой подход - увеличение фискальной нагрузки на бизнес с целью удовлетворения растущих государственных аппетитов. И Дальний Восток никто не собирается делать исключением, хотя необходимость его ускоренного развития на высокотехнологичном наукоемком направлении провозглашается.

Более того, первая в Дальневосточном регионе и первая в стране портовая особая экономическая зона «Советская Гавань», проект которой победил на организованном правительством РФ конкурсе, лишь через год после конкурса получила подпись под постановлением премьер-министра. Прошел еще год... По оценке людей, знающих ситуацию со стороны властей Хабаровского края, федеральные органы просто «отфутболивают» настойчивых ходоков-дальневосточников, под разными предлогами отказываясь от начала реализации постановления главы правительства РФ. И начальный оптимизм регионалов «потянут да начнут» в последнее время заметно иссяк, уступая место неверию вообще в перспективы организации ОЭЗ.

Да и в Стратегии-2025 речь идет не о переходе на инновационный путь, а о развитии традиционных, ресурсодобывающих отраслей. Создание единой системы газоснабжения Востока России скорее связано с усилением присутствия на рынках газа Китая, Кореи и Японии. Модернизация северного широтного хода путем строительства второй колеи БАМа должна увеличить к 2025 г. объем перевозок по магистрали до 108 млн тонн в год, что в 9 раз больше показателей 2009 г. (12 млн тонн). Естественно, что везти в таких количествах собираются не инновационную наукоемкую продукцию.

Согласно Стратегии, к 2025 г. доля инновационной продукции на Дальнем Востоке вырастет с нынешних 7,3% до 16% от объема промышленной продукции макрорегиона. Никак не скажешь про такую экономику «наукоемкая». И это обостряет проблему заселения региона.