Сотрудничество Хабаровского края и Германии набирает обороты, несмотря на санкции

На прошедшей неделе в Законодательной Думе Хабаровского края прошел официальный прием генерального консула Федеративной Республики Германия в Новосибирске Виктора РИХТЕРА. Прием провел первый заместитель председателя Думы Сергей ЛУГОВСКОЙ.

Виктор Рихтер был назначен на должность генерального консула Федеративной Республики Германии в Новосибирске в июне 2014 года. В первую очередь он поставил себе задачу - посетить Дальний Восток. Путь у него начался здесь, в Хабаровске.

Встреча началась с приветственной речи Сергея Луговского. «В сентябре 2012 года ваш предшественник, господин Найтхарт ХЁФЕР-ВИССИНГ, посещал с официальным визитом Законодательную Думу Хабаровского края, поэтому нашу сегодняшнюю встречу я предлагаю рассматривать как продолжение».

Германия входит в число крупнейших внешнеторговых партнеров Хабаровского края. В виду непростых отношений, сложившихся между странами Евросоюза и США с Россией, такое сотрудничество приобретает еще большую важность и ценность. Виктор Рихтер выразил надежду, что санкции не смогут оказать свое тлетворное влияние на дальнейшее сотрудничество между странами.

Как отметил Сергей Луговской, по итогам 2013 года удельный вес Федеративной Республики Германия во внешней торговле Хабаровского края составил 2,6%, в экспорте - 0,2%, а в импорте - 6,4%. По данным таможенной статистики, в 2013 году внешнеторговый оборот составил $2 млн. По итогам первого полугодия удельный вес Германии во внешней торговле составил 3,29%, в экспорте - 0,37%, в импорте - 7,43%, внешнеторговый оборот составил $29,9 млн.

В настоящее время на территории Хабаровского края осуществляют деятельность 8 предприятий с инвестициями Германии, из которых 5 совместных предприятии и одно - с финансированием только из германского капитала.

Как пояснил Виктор Рихтер, уже сейчас ведутся работы по ускорению процесса выдачи визы, теперь для этого необходимо только отправить документы по почте, а приезжать в Новосибирск не нужно. «Несколько визовых центров уже открыто в Сибири и на Дальнем Востоке. В планах - открытие такого центра в Хабаровске до конца этого года», - сказал генеральный консул ФРГ.

Стоит отметить, что разговоры о создании визового центра в Хабаровске велись еще в прошлом году. Тогда действующий консул федеративной Республики Германия Ульрих БРАНДЕНБУРГ говорил о появлении центра в середине 2014 года.

В настоящее время Германия занимает шестое место среди всех внешнеэкономических партнеров Хабаровского края. И Сергей Луговской, и Виктор Рихтер выразили надежду, что сотрудничество между странами и в дальнейшем будет развиваться так же эффективно, как и годами ранее.

Софья МАЛЮТИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.